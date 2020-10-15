神力女超人許淑華今(15日)過生日！她今早在臉書上貼文分享心情，並附上一張招牌笑容的美照，再度掀起大批網友紛紛關注，且不到一天的時間，已有2.6萬名網友按讚，大家更是紛紛留言送上祝福。

國民黨立委許淑華生日這天，特別在臉書寫下，「謝謝一路支持的你們～」，也曬出粉色長上衣的美照，看起來氣色相當好，甜美笑容也迷倒不少網友。她也專程在照片中寫上「感謝祝福」。不少網友見狀後，則是留言寫下，「生日快樂！」、「最美麗的委員生日快樂身體健康幸福美滿呀」、「淑華原來也是天秤美女，真的有秤子溫和追求公正的性格」。

還有網友自爆和許淑華同天生日，「女超人和我同一天生日」，也釣出許淑華現身留言送上祝福「生日快樂」。

其實與前高雄市長韓國瑜交情不錯的國民黨立委許淑華，因出眾外貌、傲人身材，每回現身都成民眾焦點，不僅擁有廣大粉絲，更獲封「神力女超人」稱號。多在南投跑行程的她，更常常在臉書介紹南投在地美食，也分享每日行程，每次都會引起大家關注。

(中時新聞網)