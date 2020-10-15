曾任國防大學戰略與國際事務研究所所長、前國安局少將曹雄源今年3月間將銀行、郵政存摺、提款卡放置在捷運出口置物櫃，用LINE聯絡詐騙集團成員，使其取得金融帳戶行騙16萬多元。台北地院依幫助犯詐欺取財罪，判處曹拘役30日，得易罰金3萬元，緩刑2年，全案可上訴。

判決書指出，曹今年3月23日用LINE與暱稱「陳怡娟」的詐騙集團成員聯絡，陳向曹借款，要求他將名下的銀行、郵政帳戶存摺、提款卡放置在捷運中正紀念堂站出口置物櫃內，曹雖向陳質疑是否會亂用，但仍完成陳的要求，並將提款卡密碼傳給陳。陳獲得曹帳戶後，便佯裝成Pchome客服、金管會人員、員警等身份，致電給3位被害人行騙，共騙取16萬1093元。

北院認為，曹博士畢業、國安局少將退伍，應能預見將金融機構帳戶提供給他人，可能會幫助不法集團詐欺取財，雖因借款需求提供帳戶，仍構成詐欺幫助犯。但考量元兇是詐騙集團，曹犯後也坦承不諱，與被害人達成和解，因此依幫助犯詐欺取財罪判處拘役30日，得易罰金3萬元，緩刑2年，全案可上訴。

(中時 )