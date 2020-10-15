還沒進門就有妯娌問題！彰化縣33歲黃女與男友一家人同住，幫男友煮泡麵後與男友大嫂曾女共用廚房水槽，只因洗碗水噴濺到奶瓶，雙方一言不合竟發生推擠、拉扯，曾女跌倒在地，手臂破皮擦傷、後腦勺腫痛，憤而驗傷提告，彰化地院法官依傷害罪判決黃女拘役5日，可易科罰金。全案可上訴。

根據判決書，黃女與許男及其哥哥嫂嫂一家人同住一個屋簷下；今年3月15日上午，黃女幫許男煮泡麵，帶著2個幼兒在廚房吃早餐的曾女也正在清洗奶瓶，因洗碗髒水噴到洗好的奶瓶，曾女不滿抱怨又要重洗一次，雙方因此起爭執。

「你沒看到我的奶瓶在這嗎？要我再洗一次！」曾女伸手拿奶瓶，黃女洗鍋的熱水就直接倒在她手上，還回說是故意的，不然要怎樣？讓曾女氣得將放奶嘴的網子丟向黃女。

黃女閃過之後，也不甘示弱也抓住她雙手，更架拐子用右手肘「肘擊」曾後腦杓，曾女重心不穩整個人往後倒向冰箱，還壓到女兒，起身後繼續拉扯；直到許男下樓撞見大喊「妳們在幹嘛？」雙方才停手。事後曾女因頭暈想吐，驗傷發現腦震盪後憤怒提告。

黃女否認有推人去撞冰箱，也沒有害曾女跌倒，強調曾女腦震盪與她無關，許姓男友也出庭作證指，看到2人拉扯扭打，但女友並未推人。

審理法官認為，若曾女真的被推倒壓到女兒，不至於毫無聞問，沒先安撫小孩反而起身繼續肢體衝突，難認曾女控訴被告出手攻擊致其跌倒腦震盪之陳述屬實，但是黃女出手抓傷人卻是事實，審酌黃女擔任pub調酒人員，目前與家人同住，須扶養與前夫所生就讀小一的女兒，故作如上判決。

(中時 )