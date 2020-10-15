已邁入秋天的台灣，一般大家必追的，除了楓葉、芒花，其實很多人忽略了「台灣欒樹」。欒樹的花序在8~10月時開黃花，11~12月滿樹的紅色果實，隨著四季的變換，欒樹皆有不同的景緻呈現給大家。
欒樹最美的時候，就是秋季。不論你從什麼角度觀賞，這整片金黃又帶點紅美景，大家絕對不能錯過。
#景點1：【台北】敦化南路綠蔭大道
#景點2：【台中】永春南路(近嶺東科技大學)
#景點3：【南投】初鄉橋
#景點4：【彰化】台灣欒樹綠色隧道
#景點5：【嘉義】鹿滿自行車道
(中時新聞網)
已邁入秋天的台灣，一般大家必追的，除了楓葉、芒花，其實很多人忽略了「台灣欒樹」。欒樹的花序在8~10月時開黃花，11~12月滿樹的紅色果實，隨著四季的變換，欒樹皆有不同的景緻呈現給大家。
欒樹最美的時候，就是秋季。不論你從什麼角度觀賞，這整片金黃又帶點紅美景，大家絕對不能錯過。
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