已邁入秋天的台灣，一般大家必追的，除了楓葉、芒花，其實很多人忽略了「台灣欒樹」。欒樹的花序在8~10月時開黃花，11~12月滿樹的紅色果實，隨著四季的變換，欒樹皆有不同的景緻呈現給大家。

欒樹最美的時候，就是秋季。不論你從什麼角度觀賞，這整片金黃又帶點紅美景，大家絕對不能錯過。

#景點1：【台北】敦化南路綠蔭大道

在 Instagram 查看這則貼文

黃小殷（@yin4881）分享的貼文 張貼

#景點2：【台中】永春南路(近嶺東科技大學)

在 Instagram 查看這則貼文

陳楚瑜（@fubi_ccy）分享的貼文 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

倩蘭（@chien_lan）分享的貼文 張貼

#景點3：【南投】初鄉橋

#景點4：【彰化】台灣欒樹綠色隧道

在 Instagram 查看這則貼文

JZTing（@z_ting25）分享的貼文 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Like Taiwan（@liketw_ig）分享的貼文 張貼

#景點5：【嘉義】鹿滿自行車道

台中不能不知道的5間特色咖啡廳 好吃好喝又好拍
台南超人氣7間必吃甜點店 鬆軟舒芙蕾、草莓生乳酪鬆餅 看了超想吃

(中時新聞網)

#秋天 #賞楓 #芒花 #台灣欒樹