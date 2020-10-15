高盛(Goldman Sachs)周四表示，歐盟高峰會可能圍繞在英國脫歐議題出現戲碼，但是此後，一個「精簡的」脫歐協議可能在11月初達成協議。

時間可能不會是英國首相的10月15日，也不會在歐盟執委會的10月31日最後期限出現脫歐協商的硬終止。本周的歐洲高峰會也可能出現額外的政治鬧劇戲碼。

高盛分析師Stehn表示，無協議的可能性會一直持續到十月底，但是一個「精簡的」零關稅/零配額貿易協定很可能在11月初達成。

英國的脫歐協議牽涉到每年約一兆歐元的雙邊貿易關係。一名歐盟官員最新表示，歐盟試圖取得成功進展，但是目前「良好」並沒有好到足夠。

歐盟表示，協議最晚必須在11月初達成，給予歐洲議會以及部分成員國足夠時間進行批准。

在高峰會前夕，英國首相與歐盟官員通電話，對至今的進展感到失望，在高峰會結束後將考慮是否延長與歐盟的談判。

熟悉人士透露，英國談判代表已有建議首相，如果雙方在未來數周密集談判，達成協議並非不可能。意指建議強生放棄其15日的最後期限。

漁業議題對法國至關重要，預計法國總統馬克宏(Macron)將在周四採取強硬立場。

(時報資訊)