德微(3675)因集團庫存調整告一段落，業績可望自10月起恢復正常水準，德微董事長張恩傑表示，營運已於9月落底，第4季業績會比第3季好很多，明年上半年看起來也不會比今年上半年差，隨著產品及技術佈局發酵，可望帶動公司未來兩年獲利大躍進。

德微因集團內部庫存調整，9月合併營收下滑至8120萬元，月減39%，年減41.7%，為近兩年來新低點，累計第3季合併營收為3.49億元，季減16.21%，累計前9月合併營收為11.46億元，年減0.21%。

渡過受到集團內部調整庫存暫時影響陷入營運谷底的9月及第3季後，德微營運已見回穩，受惠於第4季感恩節、聖誕節等消費性產品季節性商機，以及遠距生活如：伺服器、NB、通訊、手機等二極體應用面需求持續強勁，張恩傑表示，10月營收可望回到正常水準，第4季業績將比第3季好很多。

在技術及產品佈局方面，德微表示，今年第4季至未來兩年產品佈局策略可分為三個面向：首先，在晶圓製程技術方面，亞昕於年初已完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微將因新晶圓製程，可望大幅降低採購晶圓成本，進而有效提升公司整體毛利率及獲利能力，估計此新製程在明後年有望刷新德微公司歷史紀錄。

再者，在生產製造部分，德微將逐步汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，有助於車用產品客戶稽核時通過認證，對Tier 1車用客戶稽核時，更容易達到符合客戶設定之製程規範要求；且因自動化之緣故，德微可藉由大數據分析所有的表單、記錄等資料被永久保存下來，不因人為因素造成資料遺失或錯誤疑慮，藉此提升德微在智慧生產(自動化)製程know-how的累積，讓德微的競爭優勢不斷透過內化創新成長。

此外，隨著廠區高度自動化，有助於在新產品佈局，大幅推升德微明年及後年毛利率，預估兩年後毛利率有機會突破40%，在產品及技術佈局發酵下，可望帶動公司未來兩年獲利大躍進。

(時報資訊)