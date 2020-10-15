聚陽(1477)加速3年擴產計畫，聚陽董事長周理平今天表示，聚陽H2已經重啟擴產計畫，包括在南、北越以及印尼等地，明年的產能預期在2~3成的年增。2021的客戶訂單已經很明確，主要的客戶明年都在成長，也有新客戶的加入。

2020年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」今(15)日起於南港展覽2館盛大展出，今年聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」，共計202家廠商、430個攤位參展。台灣醫廠紡織旗艦廠聚陽(1477)，今天應邀參展，聚陽董事長周理平表示，此次參展主要是防護和智能服飾，有專業型和日常生活款，聚陽的防護衣已經從年初提供國家隊醫療級，進一步切入第二代的生活和流形的抗疫隔離衣，例如居家或商務人士出國的抗疫隔離衣。

至於抗疫隔離衣的訂單，周理平表示，目前在初期階段並不明顯，但聚陽將其視為產品多元化的一環，會持續的發展。

周理平表示，今年已經邁入4Q，目前看起來還是樂觀，明年H1會更好。在防疫期間，市場對於休閒服、睡衣和防疫衣的需求仍強。2021年的H1會優於2019年的H1動能。聚陽現在主要生產基地在東南亞，客戶降低在中國地區的訂單，東南亞應該是直接受惠的對象，聚陽在東南亞的生產具有優勢。

周理平表示，口罩和防護衣方面，聚陽今年大概有5000萬美元的出貨成績，明年估可能只有今年的3成；所以明年聚陽的成長動能來自於過去的既有流行、運動等品牌客戶。但對於口罩和防護衣，可視為長期的多元產品一環。明年運動相關服飾的出貨占比可望提高到3成。

(時報資訊)