因國內的新冠肺炎病例再度反彈，以及美國在選前通過新一輪新冠紓困案的機會渺茫，使市場信心受挫，周四南韓KOSPI指數收跌0.81%，為2,361.21點。

南韓周四公布，截至周三午夜，國內新增110個新冠確診病例，在過去幾日單日確診數緩解至2位數增長後再度反彈至3位數。美國財政部長穆努欽表示，民主共和兩黨歧見仍深，恐難以在11月大選前就新財政激勵方案達成協議。

南韓天團BTS防彈少年所屬經紀公司Big Hit娛樂（Big Hit Entertainment）首日掛牌，開盤後股價直奔漲停，身價達到9.6兆韓元，惟投資人對該公司有限的營收流感到擔憂，終場股價下跌4.44%。

大型股亦表現疲弱，重量級的三星電子跌1.48%，樂金顯示器跌1.82%。

今日外資賣超韓股210億韓元。

韓元漲0.32%，收在1,143.2兌一美元。

(時報資訊)