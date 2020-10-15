荷蘭皇家電信(KPN)遵守去年排除華為的決議，選擇了瑞典設備商愛利信(Ericsson)作為5G網路設備供應商。

華為設備已經在美國等多個國家踢到鐵板。美方認為KPN如果其5G骨幹網路選擇了華為設備，很可能遭到中國政府監視。關於公司最終對中國政府負責的指控，華為曾提出否認。

KPN在去年4月決議，將選擇西方供應商來建造核心5G網路設備，為歐洲首家宣布排除華為設備的電信營運商。

荷蘭皇家電信在周四的聲明中指出，將與愛利信合作，實現核心5G技術，但未透露交易細節數據。

(時報資訊)