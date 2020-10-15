《國際產業》荷蘭皇家電信迎娶愛利信5G技術 取代華為 16:132020/10/15 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭皇家電信(KPN)遵守去年排除華為的決議，選擇了瑞典設備商愛利信(Ericsson)作為5G網路設備供應商。 華為設備已經在美國等多個國家踢到鐵板。美方認為KPN如果其5G骨幹網路選擇了華為設備，很可能遭到中國政府監視。關於公司最終對中國政府負責的指控，華為曾提出否認。 KPN在去年4月決議，將選擇西方供應商來建造核心5G網路設備，為歐洲首家宣布排除華為設備的電信營運商。 荷蘭皇家電信在周四的聲明中指出，將與愛利信合作，實現核心5G技術，但未透露交易細節數據。 (時報資訊) #荷蘭 #電信 #愛利信 #華為 #KPN 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》台灣國際醫療展 助攻後疫情時代醫療商機 15:222020/10/15 財經 《國際社會》疫情夢魘再現 歐洲多國恢復宵禁、封鎖 11:582020/10/15 財經 《半導體》均華重返成長軌道 H2營收將優於H1 11:072020/10/15 財經 《電腦設備》華南銀統籌主辦 英業達獲5億美元聯貸 08:342020/10/15 財經 華碩智慧表 導入秀傳醫院健檢 04:092020/10/15 產業．科技 房市熱哄哄 代銷雙雄拚今年獲利攻頂 04:092020/10/15 證券．權證 減重兼顧公益 遠傳送血糖機到偏鄉 13:002020/10/15 財經 《電腦設備》AIoT Taiwan 仁寶＆思科將宣布策略結盟計畫 08:522020/10/15 財經 華為賣榮耀 神州有望搶標 04:092020/10/15 全球財經 傳歐洲議會擬將華為、中興通訊列為高風險5G供應商 11:222020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 財經 聯電主管30人申報持股信託 法人：應與庫藏股閉鎖期有關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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