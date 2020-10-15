2020金馬影展將放映河瀨直美入選本屆坎城影展的最新作品《晨曦將至》。（金馬執委會提供）

2020金馬影展精彩強片一波接一波，繼英國名導亞倫帕克，今日（10／15）再推出另一位焦點導演河瀨直美，將放映她入選本屆坎城影展的最新作品《晨曦將至》（True Mothers, 2020），以及她最受推崇的《萌之朱雀》（Suzaku, 1997）、《沙羅雙樹》（Shara, 2003）、《殯之森》（The Mourning Forest, 2007），還有從未在台現身的《螢火蟲》（Firefly, 2000）。除了河瀨直美專題，還有多部影迷期待已久的日本強片，包括黑澤清贏得威尼斯最佳導演獎的《間諜之妻》（Wife of a Spy）、青山真治睽違七年的新作《在我和天空之間》（Living in the Sky）、深田晃司改編漫畫的《虛情真意》（The Real Thing）、日本影帝綾野剛的《家族極道物語》（A Family）。越南新銳導演陳清輝勇的《人性爆走課》（Ròm）與新加坡導演陳美添的《中峇魯俱樂部》（Tiong Bahru Social Club），也是令人一新耳目的強片。今年亞洲電影陣容堅強，不遜歐美名片。

以自然寫意的獨特影像以及詩意風格見長的河瀨直美，1997年便以首部劇情長片《萌之朱雀》贏得坎城影展金攝影機，從此躍上國際影壇。擅於挖掘人性情感與私密記憶的她，從《螢火蟲》注定毀滅的情侶、《沙羅雙樹》離奇失蹤的雙胞胎、《殯之森》的失親看護及失智老人，以至於《晨曦將至》的生養母之爭，思索生命的神秘。故鄉奈良的古都巷弄，自然逸景，更增添她電影的靈性韻味。在充滿變動不安的2020年，河瀨直美的作品更為躁亂的世界透析出希望微光。雖然因疫情無法出席影展，但河瀨直美很開心金馬會放映她這幾部代表作，並希望未來可以來台和影迷相見。

除了河瀨直美，影展也邀來黑澤清、青山真治、深田晃司、藤井道人一票日本名導新作。黑澤清甫獲得威尼斯最佳導演的《間諜之妻》，有蒼井優、高橋一生、東出昌大等豪華卡司助陣。在國際影壇享有盛名的青山真治，睽違七年終於推出《在我和天空之間》，深田晃司改編少女漫畫的《虛情真意》，也都是影迷翹首以盼的。《新聞記者》導演藤井道人和日本影帝綾野剛攜手合作的《家族極道物語》，再現正宗黑幫電影的鐵血柔情。

不讓日本電影專美於前，越南名導陳英雄監製、新銳導演陳清輝的首部劇情長片《人性爆走課》，透過大膽狂放的運鏡、傾斜構圖、飽滿色塊，構築出的瘋狂能量，贏得釜山影展新浪潮最佳影片殊榮。新加坡導演陳美添的奇片《中峇魯俱樂部》，帶有《黑鏡》的反烏托邦設定，以及賈克大地式的摩登場景，結合草根趣味，犀利反思當代荒謬。2020金馬影展將於11月5日至22日展開，10月23日晚間舉辦選片指南，10月24日下午一點於官網開始售票。

(中時 )