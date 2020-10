2020金馬影展將放映河瀨直美入選本屆坎城影展的最新作品《晨曦將至》。(金馬執委會提供)

2020金馬影展精彩強片一波接一波,繼英國名導亞倫帕克,今日(10/15)再推出另一位焦點導演河瀨直美,將放映她入選本屆坎城影展的最新作品《晨曦將至》(True Mothers, 2020),以及她最受推崇的《萌之朱雀》(Suzaku, 1997)、《沙羅雙樹》(Shara, 2003)、《殯之森》(The Mourning Forest, 2007),還有從未在台現身的《螢火蟲》(Firefly, 2000)。除了河瀨直美專題,還有多部影迷期待已久的日本強片,包括黑澤清贏得威尼斯最佳導演獎的《間諜之妻》(Wife of a Spy)、青山真治睽違七年的新作《在我和天空之間》(Living in the Sky)、深田晃司改編漫畫的《虛情真意》(The Real Thing)、日本影帝綾野剛的《家族極道物語》(A Family)。越南新銳導演陳清輝勇的《人性爆走課》(Ròm)與新加坡導演陳美添的《中峇魯俱樂部》(Tiong Bahru Social Club),也是令人一新耳目的強片。今年亞洲電影陣容堅強,不遜歐美名片。

以自然寫意的獨特影像以及詩意風格見長的河瀨直美,1997年便以首部劇情長片《萌之朱雀》贏得坎城影展金攝影機,從此躍上國際影壇。擅於挖掘人性情感與私密記憶的她,從《螢火蟲》注定毀滅的情侶、《沙羅雙樹》離奇失蹤的雙胞胎、《殯之森》的失親看護及失智老人,以至於《晨曦將至》的生養母之爭,思索生命的神秘。故鄉奈良的古都巷弄,自然逸景,更增添她電影的靈性韻味。在充滿變動不安的2020年,河瀨直美的作品更為躁亂的世界透析出希望微光。雖然因疫情無法出席影展,但河瀨直美很開心金馬會放映她這幾部代表作,並希望未來可以來台和影迷相見。

除了河瀨直美,影展也邀來黑澤清、青山真治、深田晃司、藤井道人一票日本名導新作。黑澤清甫獲得威尼斯最佳導演的《間諜之妻》,有蒼井優、高橋一生、東出昌大等豪華卡司助陣。在國際影壇享有盛名的青山真治,睽違七年終於推出《在我和天空之間》,深田晃司改編少女漫畫的《虛情真意》,也都是影迷翹首以盼的。《新聞記者》導演藤井道人和日本影帝綾野剛攜手合作的《家族極道物語》,再現正宗黑幫電影的鐵血柔情。

不讓日本電影專美於前,越南名導陳英雄監製、新銳導演陳清輝的首部劇情長片《人性爆走課》,透過大膽狂放的運鏡、傾斜構圖、飽滿色塊,構築出的瘋狂能量,贏得釜山影展新浪潮最佳影片殊榮。新加坡導演陳美添的奇片《中峇魯俱樂部》,帶有《黑鏡》的反烏托邦設定,以及賈克大地式的摩登場景,結合草根趣味,犀利反思當代荒謬。2020金馬影展將於11月5日至22日展開,10月23日晚間舉辦選片指南,10月24日下午一點於官網開始售票。

(中時 )