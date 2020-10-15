以往只有出國才會想到KLOOK嗎？旅遊預訂平台KLOOK在疫情衝擊下，找到轉機。窮則變、變則通，2019年底爆發至今的新冠肺炎（COVID-19）疫情，對各行各業帶來強烈衝擊，旅遊相關產業更是首當其衝。KLOOK不僅在疫情爆發、解封後迅速轉向國旅，化危機為轉機，今（15）日更宣布啟動KLOOK Moment計畫，攜手夥伴開發獨家或原創活動，為消費者升級國旅與都會娛樂體驗，更將站內所有提供的預訂服務整合，提供一站式購足體驗。讓你一想到KLOOK就能聯想到獨特、別家找不到的娛樂體驗！

把握今日發表會的機會，KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民首先回顧了今年因應疫情的各項行動，包含出國票券無條件退款、開始推動美食外帶，轉向專注國旅市場、提升在地娛樂體驗等。在挑戰下，KLOOK更積極發展新產品，包含今年獨家成為JETS嘉年華樂園以及宏匯廣場VR ZONE虛擬實境樂園的票券販售平台；跟星宇航空合作的飛行體驗也創下一架航班5分鐘完售的紀錄。此外，KLOOK也與萬豪酒店合作，在平台上可以預訂還能獲得上千元抵用券，輕鬆升級宅度假體驗，疫情下仍寫下不少亮眼成績單。

林耀民分享，KLOOK統計當前已擁有3000多個台灣專屬商品，包含景點門票、文化體驗、秘境探索等種類，是2019年同期的3倍，其中票券類產品成長最多，其次是體驗行程與一日遊行程，展現了深耕國旅的階段性成果。自2018年開始推廣在地美食的KLOOK，目前平台上也有約1800間合作餐廳。更持續佈局酒店與宅度假住宿，新拓展演唱會與表演活動品類，持續擴大平台上的商品類目以及範疇。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民指出，KLOOK擁有三大重要支柱，包含與政府單位結盟、商務團隊跟夥伴緊密合作、維持財務穩健（總融資額5.2億美金）等條件，可說是夥伴與KLOOK持續密切合作的最佳條件。

透過這陣子以來的觀察，KLOOK發現三大疫情後旅行趨勢，包含（1）不只戶外活動反彈，樂園與都市內享樂活動也出現報復性反彈；(2)獨特新創的新體驗/新活動應運而生；(3)防疫措施以及退訂政策是否完善，是影響旅客是否下訂的關鍵。除了發現後疫情旅遊趨勢，KLOOK也透過消費者回饋看見，消費者對於獨特、可以讓他在社群上分享、有驚喜感的內容與體驗情有獨鍾，因此KLOOK宣布啟動KLOOK Moment計畫，攜手合作夥伴打造更獨特、便利、具有驚喜感的旅遊體驗，要讓消費者在KLOOK吃喝玩樂一站購足。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民宣布啟動KLOOK Moment計畫。（黃慧雯攝）

針對與KLOOK的合作，活動現場有許多合作夥伴分享獨特的合作經驗與未來計畫。Spunite執行長暨創辦人Brain Tsai指出，基於疫情控制得宜，今年S2O Taiwan Mix Edition 泰國潑水音樂節、Road to Ultra (超世代音樂節) 都能KLOOK獨家販售，疫情下能舉辦大型活動也在國際間獲得討論。宏匯廣場行銷部總監魏岱洛則分享，他們花了8位數的金額將日本在地的VR ZONE虛擬實境樂園搬來台灣，導入12支日本在地原創IP。由於前往日本旅遊，消費者都已習慣提前購票，來提前規劃自己的行程。因此便決定與KLOOK合作提供VR ZONE線上預購的服務，既能在開幕期順利分流，之後也持續持續帶來人潮，呈現長尾效應。

為迎接KLOOK Moment，台北國泰萬怡酒店行銷協理王品勳分享，未來酒店跨年派對活動，還有知名的生乳捲未來都將與KLOOK獨家合作販售。台北萬豪酒店業務部副協理高婉綾則分享，疫情下許多國外旅客的訂房取消、會議場地取消，讓許多員工擔心自己的生計是否能維持。透過跟KLOOK合作宅度假，也在疫情下取得不錯的成績。未來萬豪酒店將會在旅展期間，提供KLOOK獨家販售景觀套房、以及國宴餐廳雙人份烤羊套餐的商品。台灣漢堡王執行長黃耀忠也指出，先前華堡買一送一的活動共800套也在KLOOK平台上1.5小時完售，今日後則在KLOOK提供漢堡王套餐並分次兌換的產品，不僅可省錢，也可贈送朋友，打造分享的喜樂。

基於KLOOK Moment計畫，KLOOK也進一步整併旗下所有產品，區分為旅行、都會娛樂兩大品類。旅行類別包含景點票券、體驗行程/一日遊、交通接駁類產品；酒店、宅度假體驗、表演活動等則屬於都會娛樂類別。

針對KLOOK Moment，林耀民指出過往KLOOK專注於國外到訪台灣的旅客，主要推出經典的台灣景點票券商品。但在疫情下，國旅到底能推出哪樣的商品？是他們積極尋找的答案。KLOOK發現，與政府單位合作，挖掘許多不為人知的在地行程，就是其中一例。而與星宇航空合作販售偽出國機加酒行程、與國道客運合作在App上就能選位訂票的服務，可說都是KLOOK Moment誕生的前因。

在推出KLOOK Moment後，林耀民表示KLOOK將透過跟夥伴之間的合作，為消費者推出期待已久的優質體驗，為的就是形塑讓消費者一看見就能聯想到「獨特、絕無僅有」體驗的品牌，計畫內包含將在未來推出消費者期待已久的KLOOK專屬入場通道、透過加值服務升級旅遊體驗、App可提供分時優惠（餐廳不同時段的優惠）、分次兌換（舉例寄放漢堡王套餐，可分次兌換）等服務，不僅如此，也將跨入電影票銷售服務，打造跨領域整合的一站購足服務，提升消費者的都市娛樂與（在地）旅遊體驗。讓你不只出國想到KLOOK，在台灣趴趴走、吃美食、看電影、下班後想釋放壓力娛樂一下，或是想要跟家人朋友來一場宅旅行，體驗五星級飯店令人垂涎欲滴的美食，都可以在KLOOK滿足。

(科技)