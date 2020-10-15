今年22歲的林思華，7歲時曾親眼目睹患有憂鬱症的父親輕生，讓她開始退縮、自卑，直到偶然接觸到音樂，讓她得已釋放壓力，國中時就曾參與許多跑龍套的角色，大學考上崇右科大表演藝術系，畢業後則至唱片公司工作，但她不忘夢想，希望用音樂帶給別人力量，目前也正籌劃首張EP。

林思華回憶，7歲那年的某天，母親叮嚀她要好好看著父親，沒想到她才一轉頭，只聽到「碰」的一聲，「父親轉頭就離開」，因此個性變得封閉、內向，時常裝病不去上學等，只喜歡在房間中彈吉他、唱歌，音樂因而成了她的心靈夥伴。

林思華說，國中時愛上演戲，因此就學期間就時常參與各種演出的機會，「就算一整天500元的也去試試看」，也因此累積很多拍戲的經驗，大學時考上表演藝術科系，畢業後現在則在唱片公司工作，但她還籌劃她個人的EP，目前也在募資平台上募資中，此次家扶70年的主題曲「心無限」則是由她創作的詞曲，希望把音樂帶來的力量傳遞給每一個人。

家扶基金會表示，2006年起推動「才藝培育計畫」，讓弱勢兒少不會因為環境限制，失去適性發展與多元學習的機會，此次規劃「家扶70心無限音樂會」，邀請多位藝人及家扶童一同參與演出。購買可洽ibon售票系統。

★再給自己一次機會

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(中時 )