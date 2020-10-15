日本NHK網站15日報導，日本海上保安廳計劃引進無人機用於搜救遇難人員、監視可疑船隻等，為了驗證無人機的性能，海上保安廳於10月15日起在三陸近海和日本海等海域啟動了相關測試。

測試中使用的是美國軍工企業「通用原子航空系統公司」（GA-ASI）生產的螺旋槳無人機「海上衛士」（SeaGuadian），全長約12公尺，寬24公尺，續航能力超過一天，可繞日本的專屬經濟區（EEZ）邊緣飛行一周。而《路透》日前獨家報導，美國也準備軍售台灣至少4架先進的MQ-9B「海上衛士」無人偵察機。

日本海保廳目前部署了包括52架直升機在內的85架飛機，用於在日本周邊海域從事海難營救和監視取締可疑船隻等，為了完善相關體制，海保廳將研究引進無人機用於上述任務。相關測試在三陸近海和日本海等海域進行，除事先設定程序外，測試人員還將透過地面控制設施對無人機進行無線遙控。無人機上裝有雷達和高清攝影機，本次測試的內容將包括雷達信息和影像能否被實時傳回，以及能否保證安全飛行等。本次測試花費資金9億多日圓，預定將持續到11月10日。

《路透》日前獨家報導，美國擬軍售台灣至少4架先進的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機。MQ-9B是MQ-9「死神」（Reaper）無人機的衍生機種。今年初，伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼就是遭美軍「死神」無人機斬首。

(中時 )