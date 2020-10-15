一架固定飛往東沙島的立榮航空軍包機，上午從高雄小港機場起飛前往東沙途中，進入香港飛航管制區時突然遭到要求返航，由於這是首次發生「被返航」狀況，加上最近兩岸關係緊張，讓海巡官員相當緊張；而根據飛航界人士表示，香港飛航情報區向該架班機表示，在下方有「相關」活動，因此要求禁止進入，航機才立即調頭返航。

據了解，這架立榮客機原本在上午9時5分由小港起飛，但是在進入香港飛航情報區時，突然接獲香港飛航情報區告知，在航線下方有「相關活動」，目前禁止進入，因此班機只好立即調頭返航，在10點22分又降落小港。

據了解，這架班機在起飛前並未接獲任何禁行通知，突然接獲要求禁止進入讓空公司及海巡署也相當錯愕，但對方已表明有活動在進行，飛航界人士指出，該架航班清楚被告知被告知在26,000呎以下有活動，我方人員研判，所謂的「相關活動」應該是共軍在附近海域進行軍演，才禁止所有航空器進入。

(中時新聞網)