台南鐵路地下化陳家、黃家2戶拒拆戶13日完成拆除，台南市長黃偉哲昨晚臉書PO文引爭議，昔日參與反南鐵東移的民進黨副祕書長林飛帆透過臉書向黃偉哲提出建言，希望消弭對立。針對林飛帆說法，黃偉哲表示尊重，強調他要對大多數市民負責，而多數市民支持鐵路地下化。至於臉書撤文，他說，整篇文章已歪樓，既已模糊焦點，就撤除貼文。

黃偉哲昨晚在臉書PO出「心碎平交道」、「心碎台南路」，以照片搭配數據陳述平交道造成多少交通事故，但引發市民正反論戰。林飛帆今也透過臉書向黃偉哲喊話，「我建議市府善盡一切手段，消弭市民間的對立，平反拆遷戶遭受的汙名。此刻真正的重點在弭平受拆遷戶的傷痛，站在市政高度給予他們真正的肯定和尊敬，而非加深他們人去家毀的傷痛。」

黃偉哲今天下午到照顧住宅訪視拆遷戶、視障莊姓夫婦，兩夫婦談到活到73歲頭一回住新厝，內心是歡喜的，但也對重新適應新生活有諸多課題要面對，黃偉哲也當場應允會協助。

黃偉哲被問到林飛帆一席建議以及臉書撤文，針對林飛帆說法，黃偉哲強調尊重，但表示林在中央，他在地方接觸的民眾不一樣。

他說，台南是六都最後一個鐵路地下化、立體化城市，他要面對的是廣大市民，土地取得與否則尊重工程機關需求。至於黃家樓梯拆不拆，一方面牽涉到工程，一方面牽涉到有無辦法施作，若能保存，相信沒有人願意多徵收一塊土地，且這部分非台南市政府該回應，而是工程單位能否切割樓梯的技術問題。

他說，7月21日已跟黃家、陳家溝通很多次，他們的訴求後來跟原先也有轉變，市府也轉達給鐵道局，得到答案都是沒有辦法，市府在中間做很大的斡旋跟努力，重申市府並不是沒有溝通。

至於臉書撤文，他說，整篇文章已經被歪樓，台南市鐵道、平交道存在是事實，發生交通事故、交通阻塞也是事實，陳述一個事實卻被歪樓成「既然平交道影響這麼多要地下化，那麼台南多少路口是否都要地下化」，他說，這已經歪樓了，既然已經模糊焦點，就撤除貼文。

他強調，貼文是要讓事實更明確，但當事實無法藉由貼文傳達明確訊息的話，撤除又何妨，撤除不撤除跟立場有沒有改變，是兩件事情。

(中時 )