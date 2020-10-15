雨勢再升級！氣象局發布宜蘭縣大豪雨特報 16:252020/10/15 中時新聞網 尉遲佩玉 、 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局17:40分針對宜蘭縣發布大豪雨特報。（圖取自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (17:55更新)中央氣象局17:40分針對宜蘭縣發布大豪雨特報，今（１５日）晚至明（１６）日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。 中央氣象局今日稍早15時30分針對宜蘭縣發布豪雨特報，由於受到東北風影響，容易有短時強降雨，原本只有今日，但時間延長至明日。宜蘭地區有需注意強降雨，慎防落石及溪水暴漲。 大豪雨地區：宜蘭縣 (中時新聞網) #大豪雨特報 #颱風 #天氣 #氣象 #淹水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外圍環流雨彈夜襲東北部 氣象局7縣市豪大雨特報 17:492020/10/13 生活 下班小心豪雨特報 宜蘭強降雨慎防淹水 16:252020/10/15 生活 南卡外圍環流發威 北北基宜豪大雨特報 颱風再創另類紀錄 22:062020/10/12 生活 南卡颱風外圍環流發威！北北基宜大雨特報 04:012020/10/13 生活 宜蘭強降雨蘇花公路多處坍方 公路總局連夜搶通 09:102020/10/14 寶島 明起東北雨勢有望趨緩 「準沙德爾」外圍雨彈週末再襲台 21:432020/10/13 生活 股王跳水 台積聯發科強漲 台股登高12955 14:432020/10/12 財經 周末變天降溫5度 連雨6天！彭啟明揭未來颱風發展 08:432020/10/15 生活 宜蘭望龍埤變釣魚場？ 阿桑帶2小釣鯉魚 網怒轟：秀下限 15:172020/10/12 社會 明多雲至晴迎風面注意偶陣雨 「火星衝日」就在今晚 21:512020/10/14 生活 生活熱門新聞 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 兩樣情！ 2輪今年拼百萬輛 電動車卻失寵 銷售卻倒退嚕 - 生活 華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客 華航還原目擊現場 - 生活 周末變天降溫5度 連雨6天！彭啟明揭未來颱風發展 - 生活 友達太衰？指揮中心：江蘇確診台商三採是陰性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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