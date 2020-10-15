(17:55更新)中央氣象局17:40分針對宜蘭縣發布大豪雨特報，今（１５日）晚至明（１６）日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央氣象局今日稍早15時30分針對宜蘭縣發布豪雨特報，由於受到東北風影響，容易有短時強降雨，原本只有今日，但時間延長至明日。宜蘭地區有需注意強降雨，慎防落石及溪水暴漲。

大豪雨地區：宜蘭縣

(中時新聞網)