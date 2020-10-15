淡水捷運站前火燒車 警消拉水線搶救 16:242020/10/15 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水捷運站前發生火燒車事故，警消拉起水線搶救。（消防局提供／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水捷運站前今天下午3時許發生一起火燒車事故，車主駕駛自小用客車行經淡水區中正東路時，發現底盤出現異音並竄出火煙，連忙靠邊下車報警，警消到場後拉起水線搶救，火勢隨即撲滅，所幸無人傷亡。 (中時 ) #淡水捷運站 #警消 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里山鐵路工程車出軌 司機、列車長輕傷神木線停駛到16日 15:432020/10/15 社會 高中生買晚餐遭休旅車撞傷 駕駛肇逃5小時到案 12:122020/10/15 社會 老婦穿越馬路與機車騎士碰撞 2人傷重急救 09:172020/10/15 社會 彰化拖板車駕駛疑不適停靠路肩 警消到場已無呼吸心跳 12:462020/10/15 社會 市場觀望氣氛圍繞 台股拚站回5日線 09:522020/10/15 財經 嘉市大火女燒成焦屍 丈夫跪地哭喊愛妻2名兒子也嗆傷 09:032020/10/15 社會 中華車會公益勸募計畫 上路 04:092020/10/15 產業．科技 基隆捷運經費 柯放話只出30億 04:092020/10/15 生活新聞 阿里山林鐵工程車出軌 神木線明日停駛 15:402020/10/15 社會 吊車前臂突出撞公車卡路口 警疏導15分鐘恢復交通順暢 10:052020/10/15 社會 社會熱門新聞 女房客對監視器「放送黑森林」 房東嚇壞付3個月租金求她搬 - 社會 大學生出車禍主因「3新」警官籲「2意」 - 社會 年輕女醫遭爆巴黎伴遊小開曾墮胎 「魯蛇」未婚夫下場曝光 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 自組爬嘉明湖遭3隊友丟包 女山友怒：想過後果是2條命？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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