新北市淡水捷運站前今天下午3時許發生一起火燒車事故，車主駕駛自小用客車行經淡水區中正東路時，發現底盤出現異音並竄出火煙，連忙靠邊下車報警，警消到場後拉起水線搶救，火勢隨即撲滅，所幸無人傷亡。

(中時 )