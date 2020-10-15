談基隆輕軌整合捷運汐東線 侯友宜：要快速興建大家等很久了 16:282020/10/15 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席2020新北創客季開幕儀式。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆輕軌升級後將與捷運汐東線銜接，新北市長侯友宜爭取由新北自建，侯友宜出席活動時被問及經費、整合該怎麼做？侯友宜表示，基隆捷運、汐東捷運的交會點都是在新北市的汐止區，有賴新北市負起責任做整合，除了整合後讓基隆捷運快速興建外，新北自己的汐東捷運要快速興建，因為大家等了很多年。 侯友宜說，汐止人最在意的就是說，有一條快速、便捷的捷運能夠到台北、新北、基隆，大家都非常的期待愈快做愈好。 (中時 ) #捷運 #新北 #侯友宜 #基隆 #整合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汐民線與北市分家 侯友宜盼平台再開釐清細節 11:112020/10/14 生活 中天新聞台恐被關台 李德維：今天你不發聲 明天沒人為你發聲 12:372020/10/15 政治 基隆輕軌升級捷運 結合民汐線 04:092020/10/14 政治要聞 宜鼎以工業級SSD領先之姿 96層3D TLC全面深入全球工業應用 09:062020/10/15 財經 新北市獲最佳永續城市獎 侯友宜：為市民創造城市光榮感 09:242020/10/15 區域情報-新北 金山小編認定工作過勞死 侯友宜：新北會做內部檢討 15:392020/10/15 政治 汐東捷運接基隆捷運 侯友宜：樂觀其成 13:322020/10/14 生活 清潔隊員節 侯向績優人員鞠躬 04:092020/10/15 地方新聞 柯稱「環狀線不該被新北綁架」 侯友宜駁：離興建還久不急著談 10:472020/10/15 政治 林右昌基隆捷運漂亮起手勢 台北市長排序出變化 12:122020/10/14 政治 生活熱門新聞 友達太衰？指揮中心：江蘇確診台商三採是陰性 - 生活 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 兩樣情！ 2輪今年拼百萬輛 電動車卻失寵 銷售卻倒退嚕 - 生活 周末變天降溫5度 連雨6天！彭啟明揭未來颱風發展 - 生活 男生聯誼啥職業最吃香？報名條件曝光 網全傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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