基隆輕軌升級後將與捷運汐東線銜接，新北市長侯友宜爭取由新北自建，侯友宜出席活動時被問及經費、整合該怎麼做？侯友宜表示，基隆捷運、汐東捷運的交會點都是在新北市的汐止區，有賴新北市負起責任做整合，除了整合後讓基隆捷運快速興建外，新北自己的汐東捷運要快速興建，因為大家等了很多年。

侯友宜說，汐止人最在意的就是說，有一條快速、便捷的捷運能夠到台北、新北、基隆，大家都非常的期待愈快做愈好。

(中時 )