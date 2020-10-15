南投名間鄉一個月多前驚傳一起女童埋屍案！彭姓母親和其陳姓前男友兩人遭收押禁見，事後傳出彭女已懷有6個月的身孕，聲請「具保停押」，法官裁定5萬元交保；近日傳出彭女遲遲等不到家人保她，於是再提出「抗告」。

南投縣一名4歲女童失蹤3個多月，竟然是遭彭姓生母和陳姓前男友虐殺，更棄屍掩埋在陳嫌名間老家外！警方9月3日挖出被包在黑色塑膠袋的女童屍體，身上多處瘀傷，下手相當狠毒，偵訊後依殺人等罪嫌將彭女和陳男移送南投地檢署，將兩人聲押。

彭女10月初以懷有6個月的身孕為由，聲請「具保停押」，法官裁定5萬元交保，不過10多天過去，彭女家人表示對他早已萬念俱灰，沒有將他保出的意願，於是一直沒人幫他辦交保。

想交保出看守所的彭女，上週提「抗告」，認為南投地院法官裁定的交保金5萬元太高超出負擔，要求以交保金之外的方式讓她交保，台中高分院目前尚未就其抗告作出裁定。

針對此案，雙勝律師事務所劉忠勝律師分析，因為彭女家人不願意「具保」，不符合刑事訴訟法第114條「具保」規定，要回歸羈押要件做審查，高機率被台中高分院裁定抗告駁回。除非法官真的很想讓彭女出去，才會採取降保或其他替代方案。

(中時 )