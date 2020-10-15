菲律賓總統杜特蒂表示，政府有足夠資金購買新冠疫苗，但需要更多劑量以便讓所有國人接種疫苗。他重申說，希望新冠疫苗供應源自俄羅斯或中國。這兩個國家已在菲律賓申請進行疫苗接種臨床實驗。

菲律賓人口目前有約1億1300萬，當局將會優先讓貧困人士、警察和軍人注射疫苗。杜特蒂在14日晚間的電視轉播中說：「全民都應該接種疫苗，無一例外。」

除了中國北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）和俄羅斯加馬列亞國家流行病學和微生物學研究中心（Gamaleya），菲律賓也在評估美國嬌生子公司楊森（Janssen）製藥公司的第三階段疫苗實驗申請。

此外，菲國也曾與其他疫苗供應商，如莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）進行談話。

菲律賓14日新增1910起新冠肺炎病例，另增78起死亡病例，累計34萬6536起，居東南亞之冠，共6449人病故。

雖然菲國已逐步重啟經濟，讓更多企業恢復運作和允許更多人回去上班，但首都馬尼拉依然實施部分防疫限制以防病毒擴散。

(中時 )