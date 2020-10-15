第四季是尾牙旺季，台北神旺飯店針對公司行號與機關團體推出中、西與日式尾牙春酒方案，並有不同優惠組合，期能爭取企業青睞。

台北神旺飯店西餐廳「伯品廊」自11月1日至2021年1月31日，推出平假日均一價，每客898元起「自助Buffet吃到飽」，搭配10人同行1人免費、包場享免費KTV歡唱、滿人數加贈酒水服務費及特調雞尾酒等優惠。另外也可以選擇首次推出的個人獨享式套餐，包含兩道開胃前菜、湯品、牛排、甜點、咖啡或茶，早鳥付訂再贈2客套餐，每位880元起。

台北神旺館內宴客熱門餐廳「潮品集」今年將訂席門檻自５桌降至３桌，讓企業內人數較少的部門亦能訂餐辦尾牙春酒，自12月1日至2021年2月16日，推出每桌10人的尾牙專案，每桌10,800元起，並搭配3桌以上享席間果汁無限暢飲、每桌贈選紅酒、5桌（含）以上享免費卡拉OK歡唱等好康，2020年11月前完成訂席再享95折優惠。

位在台北神旺四樓的「澄江日本料理」亦設計推出尾牙春酒方案，高質感的和風美饌只要15人即可使用此優惠方案，每位貴賓優惠價1,180元起，是歷年門檻最低的一次，消費滿額另贈精選紅酒2瓶。

(工商 )