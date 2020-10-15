智崴（5263）受疫情影響，前3季營收8.17億元，年減45.68％，隨著進入傳統旺季，第4季營收可望優於第3季，明年則因有18座分佈在歐美亞3洲的飛行劇院完工啟用，加上Q-Ride、以及賽車平台等新訂單的挹注，智崴董事長歐陽志宏15日形容「明年營運將絕地大反攻」。

歐陽志宏指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情重傷際上的競爭對手，也讓供應鏈重組，智崴雖然也受到影響，但，「不像全球同業，幾乎被打趴」，智崴仍有充足的營運收入，加上發行的2檔可轉債，已籌得12億元，用於償還金融借款之外，則是投入新型態體感科技的研發，希望在後疫情時代提供給樂園、遊樂景點客戶，另一種彈性方案。

「明年將是絕地大反攻的時候」，歐陽志宏表示，今年因疫情因素，部份客戶建置計畫雖然推延，但，訂單並未取消，下半年開始，許多客戶已經提前開始為明、後年的開幕做準備。

他說，包括丹麥、英國、美國加州3個樂高樂園，美國紐約、拉斯維加斯2座、德州、加拿大多倫多，亞洲的日本、大陸廈門2座、貴州、珠海、新疆等，明年至少有18座的飛行劇院完工啟用，目前「智崴的工程師，幾乎都在世界各地趕工」。

歐陽志宏指出，國際疫情或許在明年下半年到明年底，才能完全擺脫新冠疫情的糾纏，但，在景氣復甦之前，大約1年左右，客戶就會開始下單，因此，營運會比經濟景氣，提前反應。

他說，今年剛結束的大陸十一長假，8天假期就有6.37億人次出遊，大陸整體旅遊市場，在這段期間收入接近5000億人民幣，可見市場對娛樂的需求，不會削減，而在疫情控制較穩定的地區，區域型的樂園市場與景點，也將更早復甦，有利智崴佈局中小型及個人化設備市場。

例如，智崴小型的Q-Ride，每座售價約2千萬元台幣，目前已經出貨馬來西亞、新疆、北京、日本，並將陸續開幕，該平台可載入巨人的進擊、或射擊等不同的內容，作為不同娛樂使用。

歐陽志宏表示，4部1組，售價約台幣1千萬元的賽車平台，目前已出貨至越南，歐、美、亞洲的購物中心、賽車俱樂部廠商，也正在洽談中，

他說，未來遊樂設備的設計，將整合線上線下的遊戲功能，將主題樂園遊戲的起點，往前延伸到體驗者的家中，藉此串聯居家線上遊戲，與未來線下樂園體驗消費的新遊戲模式。

歐陽志宏指出，在5G的世代來臨之下，智崴將整合5G網絡，打造5G智慧樂園，透過小型化設備，讓體驗者能夠透過更便利的模式，輕鬆地穿梭於各種虛擬實境的故事之中，並有助於智崴完整佈局各種體感產品線，將從過去金字塔頂端的市場，拓展至地方型樂園等二、三線客戶市場。

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