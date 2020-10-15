「北北基軌道路網政策溝通平台」日前達成5共識，北宜高鐵確定走遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭僅需17分鐘，初估經費恐超過1000億至1500億元。至於宜蘭站設在哪？交通部透露，要跟宜蘭縣政府溝通，四城站、宜蘭站、縣政中心站都是可能選項之一。

根據「北北基軌道路網政策溝通平台」資料顯示，高鐵南港站延伸至宜蘭有3方案，A方案完全避開翡翠水庫集水區，全長56.4KM，行車時間17分鐘；B方案有3.8KM擦邊集水區，全長54.1公里，行車時間16.5分鐘；C案有11.6KM穿越集水區，全長45公里，行車時間16分鐘。

至於原有的北宜直鐵有2方案，案1從台鐵南港站穿越翡翠水庫到頭城，全長36.6KM，行車時間約30多分鐘、案2從南港站到雙溪站再到大溪站，全長41.2KM，再轉台鐵東部幹線到頭城，全長53KM，行車時間約47分鐘。

知情官員透露，因台北市政府及翡翠水庫極力反對軌道路線經過集水區，而若是以原有的直鐵2方案，行車時間相差10多分鐘，宜蘭縣政府不同意，各地方政府各持己見因而卡關，但若改成高鐵營運，3延伸方案的行車時間僅各差半分鐘，宜蘭表態可接受，而且避開集水區，但經費相對較高，因此，在首長會面前，交通部政務次長王國材3度帶鐵道局同仁分別拜訪北北基幕僚，最終讓首長點頭同意採取A方案。

交通部官員稱，已規劃北宜直鐵替代方案以高鐵的方式做綜合規劃，路廊確定走A，接著還要做地質調查及環評，至少還要半年時間，估計明年3月可能會出爐。至於高鐵宜蘭端站址要設在哪，官員透露，四城站、宜蘭站、縣政中心站均在評估中，可確定的是一定會跟台鐵共站。

由於外傳行政院長蘇貞昌下周將赴宜蘭，宣布啟動北宜高鐵計畫。知情官員澄清，蘇揆下周是要視察宜蘭到羅東的鐵路高架化，而非高鐵延伸宜蘭，不過，蘇揆確實曾口頭表達支持交通部的方案，但一切均按程序走，等高鐵綜規出爐後，再和直鐵的一起評估。

(中時 )