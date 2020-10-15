徐愷希望未來能挑戰拍武打片。（碧麒沃客提供）

在電影《媽！我阿榮啦》中飾演男主角「阿榮」的徐愷在片中亮眼表現令人驚艷，其中一幕秀出精壯胸肌的他更是男女通吃吸引一票粉絲，事實上有著演員身分的他其實是斜槓青年，對極限運動非常狂熱的他不但擁有自由潛水、水肺潛水及跑酷教練三張證照的「運動職人」，喜歡上山下海探索大自然的他更是影音創作者YouTuber「秘境獵人」，水瓶座的徐愷可說把自身座右銘「體悟生活 戲如人生 挑戰極限」貫徹得非常徹底。

有著斯文俊帥外表的徐愷也因好動個性及天生運動健身狂，讓衣服下的他練就了一身「冰塊盒腹肌」及令人稱羨的「鯊魚線」，有穿衣顯瘦、脫衣顯壯的超猛身材，他將於10月22日發行另類旅行寫真書《秘境獵人：徐愷帶你發現台灣隱藏版美景》，書中除了透過徐愷視野看見不一樣的台灣好山好水外，也能一次窺他衣服底下深藏不露的好身材。

有著模特兒、演員、影像創作者、自由潛水員、跑酷運動員等多重身分的徐愷是標準斜槓青年，在進演藝圈前因為從小就運動神經發達加上好動個性，讓他不但愛健身、學詠春拳打武術，更十分熱衷極限運動；目前有進階自由潛水員、水肺潛水員、跑酷教練三個執照的他，堪稱是運動職人！坦言當初會愛上潛水及跑酷，完全仗著自身愛冒險的熱忱而來，然而會想進而考執照，則是希望以過來的人經驗及學習，去告訴同好者如何用更專業更安全的角度去接觸。徐愷自爆在考執照前因為一次自不自量力的魯莽提議邀好友一起挑戰泳渡金山外海燭臺雙嶼，結果害得自己與朋友差點跟世界說再見；他表示：「當時一股腦就帶著防水包就到金山外海游泳，下水後才發現看似不遠的距離一游就是 30 分鐘，豈料回程因為海流逆向，我跟好友奮力向前游卻一直被帶回原點！而且我的防水包沒有捲好一直漏氣，游到面鏡都是霧氣，也吃到海水，體能負荷瀕臨極限，最後是與朋友彼此激勵緊抓著對方，一人負責踢水一人則划手游回岸上，那種狀態很像身陷雪地般的孤寂，有誰停下來就要掰掰了！」

此外，17歲時因為愛上跑酷的徐愷上網自學，常土法煉鋼的在戶外練習，結果一次從二樓跳下來因為技巧不純熟及重心擺錯位置，讓他膝蓋骨受傷躺了半個月；也曾在練習過程中為了求快及突破，在一次練後空翻的時候空掉下來壓到脊髓骨，讓自己差點半身不遂，徐愷表示：「還好當時年紀輕恢復時間快，現在已無大礙。」正因為累積種種傷痕及驚險經驗，促使徐愷想去考取潛水證照及拜師重新學習跑酷獲得教練資格。已是朋友眼中極限運動好手的徐愷還特別分享學潛水及跑酷的秘訣，他表示：「『慢慢來比較快！』這是不二法門！無論是海中或陸上的極限運動，學任何東西不要求急求快，一切按部就班，才能掌控自己的身體及呼吸，加上循正規方法練習，懂得降低衝擊順勢而為保護自己，不僅可以鍛鍊體能，也可以訓練思考能力。」

徐愷被問到如此精實的「獵人」身材如何養成？特別列出他的健身菜單跟大家分享表：「平常一週至少去健身房訓練三次，然後有空會一周會去爬山鍛鍊跑酷需要的腿力。不過最近因為演藝工作忙，所以平常空檔就是徒手訓練健身，也是維持身材的好方法。」問運動神經發達的徐愷未來想挑戰甚麼？他表示：「因為接觸演戲後發現自己愛上表演，未來希望結合體能及武術這塊，來挑戰拍武打片，希望除了能幫自己拓增戲路外，也想透過戲劇給自己的體能及過去學的武術打個分數。」《秘境獵人：徐愷帶你發現台灣隱藏版美景》10／15起預購，10／22上市。預購詳情請上博客來、金石堂、誠品網書及台灣角川網站查詢。

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