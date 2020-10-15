長科*(長華科技)(6548)受惠於蝕刻製程生產的導線架需求強勁，呈現供給吃緊，第3季毛利率及獲利大躍進，有機會創下單季歷史新高，隨著新產能加入，長科*第4季可望是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，為因應客戶需求，長科*今(15)日舉行廠房大樓新建工程動土典禮，新廠預計於2022年投產，未來將新增電鍍和蝕刻設備，成為3年後主要成長動能。

長科*於15日舉行新廠動土典禮，由長華集團總裁黃嘉能、長科*總經理洪全成主持，長科*總經理洪全成指出，此棟新廠房大樓為地下一層、地上六層的建物，廠房設計都是以綠能、人工智慧(AI)及環保為主軸，以先進工廠為目標，新廠將建置全新的蝕刻及電鍍產線，主要擴增QFN產品之用，預計整個土建工程將於2021年第4季完工，並於2022年第1季裝機、第2季試產，全力衝刺QFN產品線。

宅經濟、遠距生活加速新科技普及，高速運算帶旺半導體產業，導線架市場需求亦搭半導體高成長列車擺脫前兩年谷底，尤其是蝕刻製程的導線架呈現供給吃緊，讓長科*下半年業績看好。

長科*第3季合併營收24億元，季減1.52%，由於產品組合較佳，第3季毛利率及獲利可望優於第2季，有機會挑戰單季歷史新高。

受惠於客戶需求強勁，長科*目前蝕刻產能已經滿載，公司正在蘇州廠擴建電鍍及蝕刻產能，台灣高雄廠電鍍產能已在擴產，由日本移至台灣的蝕刻線預計第4季裝機完成，兩岸新產能將於第4季開始量產，長科*表示，隨著新產能加入，第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，全年業績會比去年好。

由於長科目前QFN利用率處於滿載，台灣客戶持續有訂單需求，供不應求，看好QFN仍是具有高度成長潛力的導線架產品，因而積極布局高階及高可靠度的QFN產品，長科的新廠被視為3年後主要成長動能來源之一，預期QFN市占率將由2020年的7%提升至2021年的12.5%，2025年市占率上看30%，目標是成為全球QFN和導線架最大供應商。

(時報資訊)