揚秦(2755)旗下品牌麥味登繼2017年與PChome旗下「Pi拍錢包」合作推出線上支付後，將推出全新整合線上及線下的支付工具MWD Pay，在地早午餐品牌首度跨足行動支付。台新金(2887)旗下台新國際商業銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，此次合作由台新銀行協助麥味登App建置整合支付功能，除了事先點餐節省上班、上課族群候餐的時間，讓家長們最操心的小朋友拿吃飯錢去買玩具的問題，也能透過綁卡支付得到解決，並且在加盟店內導入掃碼收單機制，提供店家輕鬆收款服務，避免忙碌中找零的困擾。作為全台首家生活金融生態圈銀行，與麥味登的合作將使得台新銀行的生態圈版圖更貼近每一位消費者的日常生活。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，麥味登APP即將於年底升級改版，除了點餐介面優化外更結合在支付領域一直扮演領頭羊的台新國際商業銀行與佳世達(2352)集團旗下的益欣資訊共同推出MWD Pay新服務，只要在麥味登APP內透過台新銀行提供的Pay+服務綁定信用卡，點餐後即可進行線上行動支付，也可於已開通行動支付的門市進行線下掃碼付款，不論線上或門市消費都可以累積紅利點數，未來也將以異業合作方式進行跨平台點數交換，日常消費的國民經濟美食也將投入紅利點數流通戰場。

佳世達智能方案事業群總經理暨益欣資訊董事長李昌鴻表示，益欣從2018年開始進行海內外的主流行動支付與全通路平台的整合，與佳世達集團目前共服務超過三萬家台灣餐飲零售客戶，擁有豐富的整合及導入經驗，在行動支付的整合數量為業界最高，現已開通超過十種支付方式。藉由此高階串接技術，在跟MWD Pay的整合上，結合麥味登APP應用、會員紅利點數機制等，透過早午餐與餐飲科技在會員行動支付上的深度合作，將可為餐飲業界帶來新的應用模式、創造領導案例。

台北國際連鎖加盟暨創業大展秋季展15日開幕典禮中，揚秦國際企業執行長卓靖倫、台新國際商業銀行支付金融處副總經理黃天麟、佳世達智能方案事業群總經理暨益欣資訊董事長李昌鴻在經濟部商業司李鎂司長見證下，三方簽署合作備忘錄，宣示在地連鎖加盟產業配合國家政策推動數位轉型的決心。

根據金管會統計，2020年初新冠病毒疫情爆發以來，為減少接觸，台灣新增不少行動電子支付使用者，行動支付使用率有了明顯的增長。身兼台灣連鎖加盟促進協會副理事長的卓靖倫表示，後疫情時代的消費與支付型態逐漸轉變，順應變化、積極布局才能突破產業困境。麥味登APP結合MWD Pay新服務的推出，將讓消費者點餐與付款更為快速與便利，也符合「非接觸新經濟」趨勢。

(時報資訊)