日本橫濱八景島海島樂園於桃園打造首處海外分館Xpark，近期傳出館內生物受傷未獲治療、遭外界質疑虐待動物。對此，Xpark今（15）日發出聲明強調從無虐待動物情事，相關動物福祉及保育可受外界考評，並將強化對正確生物知識的教育宣導。

Xpark表示，館方自始自終都並無虐待動物情事，開館前恪遵相關法令規範，除申請合法動物展演場域外，並完全受政府主管機關督導並隨時接受查核，相關動物福祉與動物保育均嚴格自審、並能接受外界考評。

Xpark指出，館內共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上因個體差異，偶有受傷或適應不良情形，均以最高標準悉心照料，亦對動物福利投入大量資源。對於近日網路部分負面報導誤導民眾認知，扭曲水族館存在意義及從業人員的苦心「深感遺憾」。

Xpark表示，在野生環境中，水母斷肢純屬生物新陳代謝的自然現象。認為人類習慣用自身角度看待事情，但這些人與生物不同的生活習性，正是Xpark欲傳達給民眾的資訊，足顯Xpark對於教育傳播仍有待加強之處。

此外，Xpark指出，由於少數遊客觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈，造成某些較敏感的海洋生物驚嚇，造成體表摩擦傷情形。未來除將持續投入專業人力積極治療照護外，並將加強巡館人力、對入館民眾進行宣導，及改善正確生物知識的傳達方式。

Xpark表示，未來會強化在社群媒體及現場活動的教育傳播功能，避免有心人士在其他管道營造本館漠視動物權利的錯誤印象。針對各類不實指控，如發生傷及我方商譽行為，本館將採取法律途徑以維護自身權益。

(時報資訊)