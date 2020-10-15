多年無法定案的台鐵局提速計畫「北宜直鐵案」，交通部考量高鐵速度快、容量大，在北宜路廊可擔任台鐵與國5分流角色、舒緩樹林至七堵瓶頸路段，在基於環保及民眾飲用水考量，確定採高鐵延伸宜蘭方案替代直鐵，路線走A方案，後續將與北宜直鐵提報綜合規畫及環評審議。交通學家表示，重點在民眾需求，並呼籲政府勿拿人民納稅錢去蓋交通建設，挹注少數人口袋。

由於交通部已協調北北基首長，成功整合北部地區路網，台灣鐵道暨國土規劃學會認為，民眾重視的不只是系統，而是能不能符合通勤與生活需求，再求快速便捷，但當初北宜直鐵的規劃調查很可能與現實狀況產生落差。

由於交通學者不斷呼籲交通部，應把直鐵放入評估名單，但高鐵延伸卻不斷被交通部放大優點，直鐵效能真不如高鐵？不具名交通專家透露，各地政府首長都不愛台鐵，因高鐵與台鐵的落差在於，高鐵經過的路段地價會漲，所以交通根本就是「假議題」，拿眾多台灣人的納稅錢去蓋交通建設，挹注少數人的口袋，早已偏離交通專業。

據了解，台鐵局並不排斥將北宜直鐵的路廊讓給高鐵營運，因路線的兩端，台鐵都能接駁轉乘，也可以將瓶頸路段打通、分流，更不想複雜化。

(中時 )