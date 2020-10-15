全國一年平均約有5萬多對父母辦理離婚登記，新北市粗估有2成，新北市社會局推動「家庭復元計畫」，以關懷陪伴、專業諮商來協助離婚或高衝突家庭的父母及兒少，提供親職教育、兒少身心輔導和協助會面等服務，希望能協助家庭復元，市議員蔡淑君大力予以支持，媒合她的好友信銓建設公司董事長黃炳銘，透過好日子愛心大平台捐款100萬元，全力推動計畫落實。

市長侯友宜表示，全國一年平均約有5萬多對父母辦理離婚登記，新北市粗估有2成，常看到因父母在分居或離婚訴訟當中產生爭執、家暴、兒少保護案件發生，孩子甚至成為父母爭奪權益的工具，以致影響身心發展，因此希望透過專業社工師的介入輔導，非常感謝蔡議員媒合好友黃董全力支持，讓社會看見「善的力量、愛的循環」。

信銓建設公司董事長黃炳銘表示，好友蔡淑君議員近日在家受傷，為能祈求好友平安以及參與社會公益，得知社會局正籌備推動「家庭復元計畫」，可以嘉惠許多有需求的家庭，因此公司願意率先響應，期待為市民及兒少盡一份心力。

蔡淑君表示，有次與社會局長張錦麗聊天時談到如何幫助有婚姻衝突的家庭，張局長希望能推動「家庭復元計畫」，因此主動媒合好友信銓建設公司黃董事長慨捐100萬元，由社會局委託專業社工團隊服務。

受委辦的映晟社會工作師事務所負責人張憶純社工師表示，該事務所與法院和市府社會局合作，進行兒童少年監護權訪視調查服務，以提供法院審理訴請離婚等案件的專業評估，每年在服務的1千多個案中，發現無辜的孩子在面臨父母衝突時，造成經濟、情緒等壓力，有媽媽甚至說要帶孩子自殺，這些都深深影響到兒少的身心發展，需要專業社工師陪伴關懷、諮商輔導。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，「家庭復元計畫」委託映晟社會工作師事務所專業團隊服務，預估一年可服務800人次，服務內容包含衝突或解組家庭到宅輔導、製作親職教材訪視輔導、社工線上諮商服務等，希望孩子可以在笑容中快樂成長。

(中時 )