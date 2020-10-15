經濟部上午報告「投資台灣三大方案」已吸引投資突破新台幣1兆1,235億元，其中「特斯拉供應鏈」有15家廠商透過三大方案，投資金額超過1000億元，表現亮眼，經濟部次長林全能說，特斯拉供應鏈的基礎將可提升智慧製造能量。

經濟部報告指出，特斯拉供應鏈有15家廠商通過三大方案，投資金額超過1000億元，涵蓋五大系統 (車電、馬達、電池、車身、充電) ，包括投資最大筆的群創(702億元)、和碩(149億元)、同欣電(97億元)以及巧新(92億元) ，為台灣推動「六大核心戰略產業」奠定厚實基礎。

林全能說，特斯拉供應鏈的15家廠商，投資包括電動車5大關鍵組件，後續發展中，很重要的是讓供應鏈廠商能夠結合現在推動的重要方向，也就是包括「亞洲高階製造中心方案」，使其提升智慧製造能量。

他說，電動車或智慧化車輛發展，是未來車輛發展重要方向，投入的供應鏈體系透過跟特斯拉合作，已建立重要基礎，未來智慧化或無人駕駛，都是國際上智慧駕駛或電動車發展的核心，也希望在此基礎上創造更多合作及價值創造的機會。

(中時 )