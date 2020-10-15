女星安苡愛是著名的國光女神，擁甜美外表和姣好身材的她，是許多節目爭相邀請的嘉賓，而安苡愛近日就登上節目《小明星大跟班》的PK戰袍單元，安苡愛大秀健身房的運動穿搭，只見她身穿運動內衣搭配貼身運動褲，中空裝的穿搭讓她腹肌線條全都露，而更吸睛的是，安苡愛身穿運動內衣的薄紗設計，讓她傲人東西半球全都露。

安苡愛在節目《小明星大跟班》秀出健身房的穿搭，安苡愛為了在戰袍二選一PK戰中脫癮而出，她辣穿中空裝迎戰，只見安苡愛身穿胸口有薄紗設計的運動內衣搭配貼身運動褲，安苡愛放風蠻腰之餘，腰間還露出冰塊腹肌，好身材辣翻全場。

更吸睛的是，安苡愛身穿的運動內衣辣開中門，胸前薄紗設計，讓她傲人東西半球若隱若現，而安苡愛強調，她一身的中空裝是可以運動，同時，安苡愛也提到，她胸前黑薄紗的小心機「讓你想看又看不到」。

陳玉婷以平口上衣搭配紅色熱褲迎戰，穿搭充滿青春氣息。（圖／取材自我愛小明星大跟班Youtube）

而與安苡愛PK的是女星陳玉婷，陳玉婷身穿平口上衣搭配紅色熱褲迎戰，一身青春又運動穿搭，陳玉婷獲得來賓小鐘、阿虎都投她一票，完勝安苡愛。

【完整版】老妹新妹對決！戰袍二選一PK賽！2020.10.14小明星大跟班

(中時新聞網)