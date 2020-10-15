民族國小英語村外籍教師促進學子的英語能力。（嘉義市政府提供）

民族國小英語村外籍教師用活潑方式教小朋友說英語。（嘉義市政府提供）

教育部國教署今年暑假與美國旅遊推展協會合辦「Cool English美旅達人比賽」，讓中小學生在疫情期間，利用Cool English網站線上觀光學英文，嘉義市民族國小有131人滿分，獲獎人數居全國之冠，獲得「美旅達人獎」。

教育部國民及學前教育署「Cool English英語線上學習平臺」有數位學習課程，並舉辦比賽，有圖文並茂的有聲電子書及練習題組，幫助學生聽讀、自我檢測學習成效，提升美國旅遊相關的英文字彙、聽、讀能力，並認識美國自然景觀及文化特色。

陳蘭芬老師在民族國小教6個班級的英語課，全部都參賽，她說，今年疫情期間鼓勵學生線上學習，由姚博偉老師教學生建置教育雲帳號，讓孩子登入網站線上學習。

陳蘭芬說，孩子們為了取得高分，暑假都帶筆記本上網，查詢單字、記錄、訂正做錯的題目，透過反覆的練習取得高分，進而增進英語能力，連成績落後的孩子都能靠自己的努力拿到滿分。

校長查顯良表示，學校鼓勵孩子運用教育部的免費英語學習資源進行自主學習，提供足夠的電腦教室及平板電腦供學生使用，暑假作業也改變過去抄抄寫寫的模式，讓孩子上網學習英語，孩子喜歡，且成效很好。

(中時 )