正值兩岸情勢漸入緊繃之際，華府知名國際研究智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份民調顯示，面對中國大陸威脅，美國人民願意承擔風險、捍衛台灣的意願，美國意見領袖願意的比例普遍高於一般民眾；不過民眾普遍認為，美國會為了捍衛如台灣等盟友而與大陸發生衝突的可能不高。

A CSIS survey on China policy found that technology competition is the greatest concern, with over two-thirds of thought leaders in the United States, Asia, and Europe supporting a ban on Huawei and other Chinese firms from their 5G telecoms markets. https://t.co/nWcNoxHmwW pic.twitter.com/omn7tpHIpE — CSIS (@CSIS) October 14, 2020

在CSIS在8月進行的「描繪美國對中政策未來」民調中，針對美國思想領袖及1000名一般民眾進行調查，而思想領袖主要以國安、經濟、人權民主、公民社會及國會幕僚等人士為主。其中民調詢問「美國應該承擔多少風險捍衛面臨大陸軍事威脅的盟友」，並從1（不願承擔任何風險）至10分（願意承擔重大風險）評分。

民調顯示，受訪意見領袖對於防衛台灣的平均反應為7.93分，高於一般民眾的6.69分。另外，思想領袖對於防衛其他盟友的意願，從日本、澳洲及南韓的平均反應則分別為8.86分、8.71分及8.6分。

至於一般民眾對於防衛其他美亞太盟友的平均反應，從日本、澳洲及南韓分別為6.88分、6.38分及6.92分。而美中最可能爆發衝突點的南海，思想領袖的平均反應為7.12分，而一般民眾為6.97分，思想領袖為了南海而與大陸衝突的意願，普遍低於捍衛盟國。

民調也指出，在亞洲與歐洲的思想領袖相信美國對盟友的承諾是可信的，平均反應為6.26分。另外，關於美陸是否會西太平洋爆發軍事衝突，高達79%受訪美國國安專家認為會美國將獲勝，21%則認為不會；但若衝突在10年後爆發，認為美國會勝利的安全專家比例大幅下滑至54%，認為美國會輸的比例則上升至46%。

(中時新聞網)