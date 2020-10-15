圖書館入口旁設計書海牆，邀請一起來徜徉書海。（吳敏菁攝）

「TRAIN夢想起啟程館」以鐵道及森林風格為主題的創意圖書館，布置、設計還有命名，都是師生腦力激盪、動手合力完成。（吳敏菁攝）

「TRAIN夢想起啟程館」以鐵道及森林風格為主題的創意圖書館，布置、設計還有命名，都是師生腦力激盪、動手合力完成。（吳敏菁攝）

美術老師帶領孩子親手製作別緻白雲、飛鳥，妝點圖書館，營造美感的藝術氣息。（吳敏菁攝）

來徜徉浩瀚書海了！彰化縣政府推動「書福悅讀」校園閱讀推展計畫，平和國小打造「TRAIN夢想起啟程館」以鐵道及森林風格為主題的創意圖書館，布置、設計還有命名，都是師生腦力激盪、動手合力完成，這個圖書館，就宛如一列火車，載著學子們駛向圖書森林，讓人想像飛馳，「來投奔書海了！」

平和國小校長張鴻章表示，學校的圖書館原本在地下室，這次獲得縣府補助200萬元整建圖書館，把單獨北向的忠信樓閒置教室改造成為明亮的圖書館，把舊的地下室圖書搬到地面上，擺脫以往昏暗潮濕的窘境。

張鴻章表示，工程所需金額龐大，但家長、民間公益團體都都認為種下閱讀種子，是最重要的事情，家長會長曹登貴領導平和家長會募得60萬及民間各大社團如扶輪社、同濟會等募得60萬，共120萬元籌款，加上縣府補助款，啟動二期圖書館工程，將活化空間整合發揮至最大化，營造優質學習環境造福學子夢想成真。

學校15日舉辦啟動儀式，學童們雀躍歡呼，教育處長陳逸玲也代表縣長來祝福，表示縣府推動「書福悅讀」推廣計畫，補助學校來申請，打造特色圖書館，讓孩子們有更好的學習環境，開啟世界之門。

平和國小也演奏學校特色主題曲、舞蹈班學生表演舞蹈、學生還以多國語言簡介圖書的特色等，透過音樂、舞蹈、語言等多元演出方式，美術老師帶領孩子親手製作別緻白雲、飛鳥，妝點圖書館，營造美感的藝術氣息，讓貴賓學生在充滿輕鬆、活潑的創意主題空間中，進入幸福閱讀國度。

特別的是，新圖書館TRAIN夢想啟程館的命名，由學生投稿、全校票選脫穎而出，以鐵道及森林風格為主題，不僅有孩子們親手繪製的入口拼貼牆，另有有大樹造型圖書櫃和火車造型閱讀區，館內亦規畫說故事的舞台，讓愛聽故事的孩子用視覺和聽覺，翱翔書中的世界。

(中時 )