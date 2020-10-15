民進黨市議員周永鴻等16日在市議會質詢時，質疑研考會110年度預算較去年增加，相關科目包括區域合作、青年參與公共事務及跨領域研究經費等，要求具體說明，否則將全數刪除預算；研考會主委吳皇昇說，雖帳面預算金額有部分增長，但其規劃符合外界期待，預算使用將有更高效益。

周永鴻指出，林佳龍執政時國民黨在議會不斷質疑區域合作，但研考會「區域合作、跨域治理」業務109年度預算已翻倍增加至69.8萬，今年又編列576.8萬，一口氣增加破500萬；「辦理青年參與公共事務之相關費用」詳細成效不清，明年從39.5萬增加到264萬，足足多224.5萬。

周永鴻說，「委託公司或行號、非營利社團法人、財團法人、機構或團體、建築師、技師、律師等個人或聯合執業事務所及自然人辦理跨領域委託研究計畫」今年度已經多70萬元，明年又增加30萬至330萬，三項預算從409.3萬三級跳變成1170.8萬元，實在非常離譜。

周永鴻強烈質疑，難道裡頭藏有許多迴避政府採購法，不超過10萬元而不用公開招標的研究案？還是私相授受補助？若研考會無法提出計畫具體內容、承辦單位與執行成果，將刪除全部預算。

吳皇昇表示，區域治理預算項目中，主要推動「中台灣區域治理平台」，青年委員會議中決議「青年委員會議出席費用」及安排企業或機關參訪「青年共識營」等系列活動；預算絕非浮編，是為讓政策更符合實際需求進行調整，並尋求議會支持，一起推動台中市政發展。

(中時 )