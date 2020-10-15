壯圍鄉同安廟15日正式開辦長青食堂，現場特別安排「七 仙女」協助端菜上桌。（胡健森攝）

壯圍鄉同安廟15日正式開辦長青食堂，現場特別安排「七 仙女」協助端菜上桌。（胡健森攝）

位在宜蘭縣壯圍鄉復興村的同安廟，今年獲得民間企業贊助開辦長青食堂，食堂在15日正式開張，縣長林姿妙除了到場祝賀，更親自下廚烹煮一道菜餚讓大家品嚐，此外，開張的第一天還特別安排7位年輕貌美、身材曼妙的「七仙女」端菜上桌，美食當前還有美女服務，讓受邀前往用餐的長者們個個吃得眉開眼笑。

贊助同安廟開辦長青食堂的林耿宏經商有成，本身也非宜蘭人，他說主要是有感於鄉下地方很多長輩因為家中的年輕人出外打拚工作，沒有時間可以回家陪伴老人家，進一步聯想到自己的父母親也是住在鄉下，需要他人的照顧與陪伴，因此萌生念頭，希望透過贊助同安廟的方式來拋磚引玉，讓更多的鄉下老人家能夠感受到，雖然年輕人在外打拚，但還是有其他人一同照顧、陪伴的溫暖。

林耿宏原本是計畫贊助到今年底，但發現反應良好，決定延長時間到明年年底，並且將依照廟方提供的開銷數字，採「實報實銷」持續贊助，他也向廟方承諾，只要是在一個數字範圍之內，都會給予支持及贊助。

縣長林姿妙除了大力肯定及感謝贊助人士及廟方的義舉，更親自下廚露一手，烹煮一道香味四溢的家常菜色讓大家一同品嚐，也呼籲更多人能一同加入各長青食堂的贊助行列，讓社會更添溫情。

同安廟管委會主委林水金表示，鄉下的年輕人都在外地打拚，午餐只有老人家自己在家中，吃煮都不方便，因此開辦長青食堂，讓老人家有個吃飯及他人照顧的地方。

(中時 )