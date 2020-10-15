英國軍情五處（MI5）處長Ken McCallum於14日在談到敵對國家時表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國大陸及伊朗等國家日益嚴重的威脅，並點名中國大陸是未來10年的最大威脅，同時批評中國大陸的經濟間諜活動，又指英國將加強應對措施。

香港經濟日報報導，Ken McCallum自4月上任以來，於14日首度發表公開談話指出，敵對國家不僅竊取機密與從事間諜活動，而且還針對英國的民主、經濟與基礎設施。MI5正試圖阻止敵對勢力竊取或破壞新冠病毒疫苗研究數據。

Ken McCallum指出，俄羅斯是英國所面臨最大的國家威脅，但中國大陸是日益嚴峻的長期威脅，未來10年將給英國帶來巨大機會與挑戰。Ken McCallum批評，中國大陸一直試圖竊取商業敏感數據及智慧財產權，以及干涉政治。

Ken McCallum表示，將會小心調配資源，優先用來應對中國大陸的秘密活動。Ken McCallum還透露，英國此前偵破中國大陸針對歐盟的間諜陰謀，但未透露詳情。

Ken McCallum強調，英國希望針對氣候變化等大型全球議題與中國大陸合作，但是在遇到秘密敵對活動時，也會堅決回擊。Ken McCallum主張建立類似美國的外國代理人登記制度，以幫助打擊「有別於間諜威脅的干預和影響」。此外，英國希望在發現國家關鍵基礎建設面臨風險時，能及早進行干預。

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