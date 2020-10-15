知名日本博多豚骨拉麵品牌「一風堂」為慶祝創業35週年，宣布引進日本直送「海外限定版豚骨拉麵禮盒」，並自10月16日一風堂創業紀念日於全台一風堂分店開賣，每盒售價750元，十月底前至台灣一風堂店鋪購買，還享有獨家八折優惠券套組。

台灣一風堂在2018年回歸直營後積極於全台拓點，今年引進日本直送「海外限定版豚骨拉麵禮盒」，可讓因疫情期間不能出國的台灣客仍輕鬆在家體驗日本道地豚骨拉麵美味。

1985年，一風堂創辦人河原成美從九州博多出發，以獨特的豚骨湯頭及呈現完美比例的配料、麵條，獲得連續三屆電視冠軍拉麵王殊榮，更將一風堂打造為「帥氣」、「即使是女性也能輕鬆進入」的時尚店鋪，不僅在日本國內開設超過百家店鋪，更進軍紐約、倫敦等國際級大都市，全球分店逾兩百家，已成為全球性豚骨拉麵的代表性品牌之一。

台灣一風堂為歡慶一風堂創業35週年引進的日本直送豚骨拉麵禮盒，包含一風堂最經典美味「白丸元味」及創新之作「赤丸新味」兩款各兩份，共四碗拉麵的組合，台灣拉麵迷可購買品嚐。

除了全台14家一風堂店舖外，台灣一風堂另授權7-ELEVEN販售豚骨拉麵禮盒。7-ELEVEN預計於10月19日展開限量預購活動，並且加贈史上最划算一風堂限定超值優惠套券，購買一盒禮盒即贈共11張、市價超過750元之商品抵用券，相當划算。

(工商 )