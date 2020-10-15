經濟部工業局為推動台灣數位產業，舉辦的年度國際數位會展盛事「Digital Taipei」（台北國際數位內容交流會），15日至17日，在台北digiBlock C數位創新基地展出，今年邁入第12屆的展覽，共有34家數位及體感科技廠商參展，高雄市政府經濟發展局也帶領6家廠商北上，打造「KOSMOS高雄館」，展現高雄體感科技研發成果。

領軍的高雄經發局副局長高鎮遠15日指出，高市府自107年3月，成功爭取中央政府「前瞻計畫」的支持，致力發展體感科技，並透過「前店、後廠」的雙軌機制，打造最佳產品試煉場域，輔導新創業者落腳高雄。

他說，高雄推動體感產業迄今，累計核定補助83案、創造超過800個新興工作機會，更將體感科技從視聽娛樂，逐步拓展到運動、製造、觀光和醫療產業的應用，帶動產值近50億元。

高鎮遠表示，為了提升高雄體感業者能見度，此次特別在Digital Taipei開設「KOSMOS高雄館」，邀請南瓜、維亞、睿至、哇哇科技、愛吠的狗、以及金展創意等6家接受高雄體感計畫補助的廠商，北上參展。

「KOSMOS高雄館」內容包含最新、最炫的AR、VR體感遊戲、5G體感VR影視娛樂及商業應用、VR體感健康促進等19項產品，展示高雄身為體感科技重鎮的實力，也希望吸引更多優質數位內容業者投資高雄。

(工商 )