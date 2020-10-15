台中8歲的王姓男童，日前出現嘔吐、肚子痛等情況，家人一度以為是腸胃炎，但就醫、吃藥卻未見好轉，經轉診至醫院接受X光檢查，赫然發現男童大腸內竟有磁鐵條及鐵珠，且腸道壁整層發炎、形成廔管，所幸經手術取出腸道內異物後，男童恢復良好。

亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科主治醫師陳德慶指出，王姓男童患有中度智能障礙，家人也不知道他吞下磁鐵，直到男童因身體不適而嘔吐、腹痛，且時間長達一周，他的父母才驚覺情況不對，趕緊到醫院檢查，透過大腸鏡發現部分磁鐵落在小腸段，無法藉由大腸鏡取出。

陳德慶表示，透過檢查發現，王姓男童的兩段腸子被磁鐵吸住時間太長，已經出現腸道潰瘍、破洞，甚至引發膿瘍、廔管等併發症，所幸經緊急手術取出磁鐵並切除廔管、修補破洞後，王童已順利出院；但若病情持續延誤，恐使得腸道因缺血太久導致壞死、穿孔或潰爛，甚至可能引發腹膜炎、敗血症。

陳德慶強調，臨床上曾有不少小孩誤食磁鐵或巴克球、鈕扣、鑰匙等異物的情況，若孩童一次誤吞了2顆以上磁鐵、或是1顆磁鐵加上1種金屬物品，就可能在消化道中產生壓力、嚴重者會引發腸穿孔或腸阻塞，有致命的危險；提醒家長，小孩若出現突發性腹痛、噁心及嘔吐等症狀，除必須禁食、禁水，也應儘速就醫檢查。

(中時 )