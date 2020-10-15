美國總統川普近期在推特轉推賓拉登沒死、實際上是替身被美軍炸死的陰謀論文章及影片，惹怒當初親自追殺賓拉登的前海豹部隊戰士歐尼爾（Rob O'Neill），歐尼爾本身也是川粉，卻在事件後公開痛斥川普根本是「在英雄的墳墓上踐踏」。

綜合《國會山莊報》（The Hill）、英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普近期連續在推特上轉推蓋達組織（Al-Qaeda）前領導人賓拉登（Osama bin Laden）沒死的相關推文。13日他轉推一篇由極右派「匿名者Q」（QAnon）陰謀論有關團體所刊登的推文，指出拜登和歐巴馬下令處死美國海軍反恐特種作戰部隊海豹六隊（Seal Team 6），隔天又轉推聲稱美國中情局幹員確保賓拉登的安全、並且將賓拉登護送到巴基斯坦的影片。

「匿名者Q」陰謀論聲稱2011年歐巴馬政府並未成功狙殺賓拉登，反而殺死他的替身，為了掩飾，歐巴馬政府遂下令殺死海豹六隊。

川普轉推陰謀論的舉動馬上惹火當年赴前線狙擊賓拉登的海豹部隊戰士，前海豹戰士歐尼爾曾在多年前自曝赴巴基斯坦狙殺賓拉登，並且對著賓拉登開了3槍，他這兩天發布連串推文，回擊川普的舉動。

他在13日的一則貼文控訴，「這些非常勇敢的男人為了殺賓拉登而向自己的孩子道別」，強調前美國總統歐巴馬下令執行狙殺行動，他們追殺的對象也不是替身。

Very brave men said goodby to their kids to go kill Osama bin Laden. We were given the order by President Obama. It was not a body double. Thank you Mr. President. Happy birthday @USNavy — Robert J. O'Neill (@mchooyah) October 13, 2020

昨（14）日他又連續發文自嘲，「該死，我剛才發現自己殺的原來是奧薩瑪賓強森（Osama bin Johnson）」，用賓強森來嘲諷自己原來殺的不是賓拉登；另一則貼文更直白說，「我知道我殺了誰，每一次都知道。」

Shit. I just found out that I killed Osama bin Johnson. Drinks are on me, I guess... — Robert J. O'Neill (@mchooyah) October 14, 2020

I know who I killed, homie. Every time. https://t.co/sGuf6ZMskw — Robert J. O'Neill (@mchooyah) October 14, 2020

歐尼爾昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）專訪時表示，川普轉推陰謀論的做法等於是「在一些最棒英雄的墳墓上踐踏」、「對仍活著的人的恥辱。」

歐尼爾實際上是川普支持者，從不掩飾自己對保守派的支持，他在古莫中的專訪中強調，那次狙擊行動中的所有部隊成員全部都活著，大夥甚至和賓拉登的屍體拍了很多合照。

他被古莫追問政治立場，不諱言對川普的失望，「相信這些陰謀論的瘋子是一回事，但是這個國家中最高層級的人轉推陰謀論又是另一回事。」

(中時新聞網)