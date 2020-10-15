20多歲的林姓女子去年10月間穿著「一條線」比基尼，在菲律賓長灘島遊走，因此遭菲國警方罰錢。我國婦產科名醫鄭丞傑在臉書上評論此事：「小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股。」林女得知後氣得提告求償60萬元，但台北地院今判林女敗訴，鄭免賠，可上訴。

另外，因林女的護照被菲國警方「無碼」公布，被我國電視台、臉書粉專「子迂的蠹酸齋」引用，林女另也對電視台及記者連帶求償120萬，對粉專陳姓管理員求償60萬元，北院今也都判免賠。

事發時，林女和男友在長灘島玩「大冒險」，穿的比基尼幾乎只有一條繩子，勉強遮住3點，當地人發現後，覺得林女「穿著太淫穢」，偷拍傳上網後引發軒然大波，林女因此被菲警關注，挨罰2500元披索，換算台幣約1480元。

菲警當時沒有保護好個人隱私，讓林女與她男友的全臉照片、護照被當地媒體公開，林女不滿臉書粉專「子迂的蠹酸齋」引用並評論「長灘島勇敢行動，台灣女孩林○○勇放追求人類天然本性的前衛主義者」，以及我國電視台引用護照照片，氣得提告民、刑事訴訟，刑事部分台北地檢署處分不起訴，民事部分今也判林女敗訴。

而鄭丞傑針對此事件在臉書發出61字評論：「我們小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股，時代的變化實在太大了，我們也只能適應它了。」被網友大讚「神註解」，也因此挨告。

(中時 )