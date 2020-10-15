中華職棒31年下半季例行賽剩下最後7場，仍有3支球隊保有爭奪季冠軍資格，而已與下半季冠軍無緣的樂天桃猿想要完成4連霸夢想只能寄望中信兄弟包辦上、下半季冠軍，讓桃猿有季後挑戰賽可打，但這也代表17、18日桃猿隊上兄弟2戰都要吞敗。

昨天兄弟與悍將大戰12局，雙方以7比7戰成平手，而另一地的樂天桃猿以13比6擊敗統一獅，統一目前以30勝26敗1和暫居下半季第一，領先第2名的悍將0.5場勝場差，兄弟則是27勝27敗2和、落後2場勝場差，3隊都保有爭奪下半季冠軍的機會。

而目前已無緣下半季冠軍的桃猿，想要闖進季後賽唯一機會只能寄望兄弟包辦上、下半季冠軍，不過依照目前情勢看來，在不考慮和局的情況下，兄弟剩餘4場比賽全贏會有2種可能性爭取下半季冠軍。

在兄弟4戰全勝的情況下，戰績將會是31勝27敗2和，悍將與統一16、22日的2場對戰，若戰績1勝1敗，兄弟可以封王；另一種可能性是，悍將16、22日皆勝統一，但21日不敵桃猿，兄弟也可封王。

為了幫助兄弟登頂，桃猿17、18日面對兄弟必須落敗，桃猿戰績也將確定落至下半季墊底，這也是桃猿隊史相隔10年再度在半季墊底，前一次隊史半季墊底是在2010年下半季。

(中時 )