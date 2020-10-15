中華電信今(15)日宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費！精采5G購機方案，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (64GB)只要2,300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9,300元。另搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12( 64GB) 0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講。中華電信將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro，買iPhone新機，首選中華電信5G。

全新iPhone 12、iPhone 12 Pro機型支援5G網路，搭載最新、最快的A14仿生晶片、採用超Retina XDR 顯示器並由超瓷晶盾的全新設計全面保護。iPhone 12 Pro更提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，打造專業級攝影體驗，亦具備LiDAR光學雷達掃描儀，提升AR擴增實境應用效果。中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋優勢，iPhone 12全系列新機搭配中華電5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」！

中華電信公布iPhone 12以及iPhone 12 Pro綁約方案。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

中華電信並特別提供了iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G全新機型的多元優惠續寵果粉，包含以下方案內容，可以一同參考。（1）舊i換5G優惠：申辦精采5G購機方案，月繳1,399元以上，持iPhone 6以上舊換新享限時加碼再折3,000元。（2）AppleCare+ 24期0利率：獨家推出AppleCare+ 24期0利率，讓果粉輕鬆保護心愛的新機。（3）Apple iCloud 儲存空間優惠：新升級50GB方案客戶可享前3個月免費優惠。（4）App Store 行動帳單代付服務優惠：綁定App Store 行動帳單代付服務消費並完成登錄，最高享60元消費折抵金及總值萬元Hami Point。（5）信用卡刷卡獨享最高30期0利率：只要到中華電信持中國信託銀行信用卡刷卡獨享最高30期0利率，此外，亦提供22家銀行信用卡刷卡買iPhone新機，通通享24分期0利率。

(科技)