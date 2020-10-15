曾在太陽花學運擔任醫療團隊副指揮的網紅牙醫史書華，疑因在臉書「靠北牙醫」社群與人打筆戰，今（15）日凌晨史在新北市板橋區的牙醫診所遭不明人士潑漆，史書華已向警方報案，轄區板橋分局已在追查潑漆人身分。

本月起，「靠北牙醫」出現多篇匿名者攻擊史書華的貼文，質疑史用臉書、上節目控制輿論風向賺到名聲，再開團購牙材賺更多錢，卻不見對業界有什麼貢獻。史書華則反擊匿名者「小孬孬」，帶種的話，本名出來放可以浪費點時間聊聊。

昨天持續有匿名者發文攻擊史書華是「自我感覺良好，過度自信的牙醫小網紅」，今天凌晨史的牙醫診所即遭潑漆，史則在個人臉書發文，本不想追究針對他靠北文，但遭潑漆已威脅到他和同事的人身安全，所以決定不再姑息，向警方報案。

警方獲報後調閱監視器，見是1名身著白色長袖上衣、黑色長褲、戴帽子的男子涉案，男子凌晨搭乘計程車到場，4時20分許潑灑油漆後再搭乘計程車離開，警方已通知該2部計程車司機釐清案情，循線追查潑漆男子身分。

(中時 )