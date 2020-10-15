台積電(2330)總裁魏哲家表示，第四季雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但在旺季此時很正常，台積電客戶沒有重複下單(over booking)的問題，並看好數位轉型將創造需求，預計需求會持續提升至2022年。

台積公司總裁魏哲家表示，第四季在5G手機、高效能運算需求持續驅動下，5奈米需求續強，雖然客戶庫存維持高於季節性水位，因大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預期客戶維持高於季節性的庫存水位，將會持續一段時間。

魏哲家指出，現在庫存雖然在歷史高點，但需求會增加，且需求會持續提升至2022年。

台積電今日舉行第三季法說會，法人關注庫存與重複下單的問題。台積電總裁魏哲家表示，看到目前客戶端的庫存略高於季節性水準，但這情況在旺季此時很正常，對於庫存議題並不在意，此外，台積電客戶沒有重複下單(over booking)的問題。

台積公司總裁魏哲家指出，數位轉型正在加速中，將創造出新的需求，例如許多人買電腦，5G智慧型手機的推出也讓半導體廠受惠，另外還有高速傳輸等趨勢持續出現，帶動需求。

(時報資訊)