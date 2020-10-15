《國際產業》提振財務 勞斯萊斯發行20億英鎊債券 16:472020/10/15 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞斯萊斯(Rolls-Royce)表示，已成功分三批發行20億英鎊(約26億美元)等值的債券；由於市場需求強勁，比原先規劃的超出10億英鎊。 除了汽車製造業務，勞斯萊斯亦為航空引擎製造商，在此次疫情下財務吃緊。該公司周四表示，債券發行預計在10月21日結束，收益將由第三方託管，直到發行結束為止。 勞斯萊斯在10月初公佈強化資產負債平衡的計畫，包括債券發行和其他措施的20億英鎊計畫。 (時報資訊) #勞斯萊斯 #億英鎊 #財務 #債券 #債券發行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電今年營收增30％再創高 資本支出170億美元 15:562020/10/15 財經 《國際金融》嬌生疫苗憂慮波及歐股信心 銀行股滑落 09:422020/10/14 財經 《國際油價》減產協議提振 原油期貨漲逾2％ 09:422020/10/15 財經 《產業》SEMI太陽光電高峰論壇共識 推動能源轉型 08:512020/10/15 財經 《時來運轉》2020超級籃球挑戰賽 運彩場場提供投注 07:502020/10/15 體育 柏瑞：投資ESG成全球運動 04:092020/10/14 全球財經 林全能：特拉斯供應鏈15廠將提升智慧製造能量 16:352020/10/15 政治 蘋果股價早盤上漲1.2％ 04:092020/10/15 財經要聞 恒大配售集資腰斬 股價暴跌 04:092020/10/15 全球財經 財報季打頭陣 摩通花旗疫外好 04:092020/10/14 全球財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 財經 聯電主管30人申報持股信託 法人：應與庫藏股閉鎖期有關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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