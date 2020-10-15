勞斯萊斯(Rolls-Royce)表示，已成功分三批發行20億英鎊(約26億美元)等值的債券；由於市場需求強勁，比原先規劃的超出10億英鎊。

除了汽車製造業務，勞斯萊斯亦為航空引擎製造商，在此次疫情下財務吃緊。該公司周四表示，債券發行預計在10月21日結束，收益將由第三方託管，直到發行結束為止。

勞斯萊斯在10月初公佈強化資產負債平衡的計畫，包括債券發行和其他措施的20億英鎊計畫。

(時報資訊)