中租企業旗下中租投顧攜手德意志資產管理（DWS），合作引進「中租WISEGO」智慧理財服務，自去年4月上線以來已逾1年。據中租投顧統計，儘管期間歷經新冠肺炎疫情衝擊，但中租WISEGO截至9月底仍提供投資人100％正報酬表現。

中租投顧副總經理蘇皓毅指出，全球資本市場自9月初以來歷經約10％修正，此為美國大選不確定觀望氣氛下的典型走勢。統計歷史資料顯示，自1972年以來，選後通常會帶來一波上漲及年底旺季效應。

蘇皓毅進一步指出，統計自1900年以來，美國股市平均1年出現3次逾5％修正、1次逾10％修正，跌幅逾20％的空頭市場發生頻率較低，平均至少3.5年1次，顯示遭遇市場修正逾10％的頻率並不罕見，面對市場修正如何掌握成為關鍵。

蘇皓毅認為，一般投資人面對市場修正時，易產生心理恐慌及非理性投資行為，運用智能理財服務能有效降低人性投資盲點。「中租WISEGO」整合德意志資產管理的頂尖技術，依投資人風險屬性提供19個投資模組，給予最符合投資人理財需求的投資建議。

蘇皓毅表示，「中租WISEGO」將享有頂級服務的門檻降至3萬元起，每季自動通知的「再平衡建議」能因應市場變化，給予資產配置調整建議，提供專業及客觀角度來減少投資人買高賣低的情況，達到完善且自動化投資管理。

展望後市，蘇皓毅認為，投資人應先瞭解自身能承受風險，挑選適合的投資服務為自己的資產進行配置。而台灣市場的智能理財還有成長空間，「中租WISEGO」未來將陸續提供美元申購、定期定額與法人機構級別等新服務，提供更完善的投資服務。

(時報資訊)