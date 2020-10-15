超商雙雄—統一超(2912)及全家便(5903)持續打造特色店，其中統一超7-ELEVEN攜手Sumikkogurashi角落小夥伴打造「7-ELEVEN-角落小夥伴主題店」將於10月16日開幕，這也是統一超近兩年推出的第11家聯名主題店，以過去10家統計，預估將帶動單店來客成長20%到30%；全家便利商店則是瞄準庶民小吃商機，攜手新竹名店「海瑞摃丸」打造摃丸專賣店，預計年底展店至1000間。

統一超7-ELEVEN近年來積極開設多元型態複合店型，包括：「Simple-Fit概念店」、「Big7」、「X-STORE」等複合店型，更與世界知名品牌、肖像的「聯名主題店」架構「場景經濟學」，以跨界聯結、空間體驗、社群共享三大策略，兩年內匯聚台、日、美、荷、義人氣品牌與肖像共推出10家品牌聯名店，從店內設計、空間、陳設、商品皆獨具風格，不僅創造社群新話題，帶動單店來可成長20%至30%，也帶動超商「座位經濟」再升級。

7-ELEVEN表示，聯名主題店擁有獨家空間設計與限定獨賣商品，滿足消費者3E體驗，藉由聯名品牌或肖像造型「跨界聯結」，創造雙品牌合擊雙贏效益；透過門市空間重設計，強化門市遊逛、座位休憩的「空間體驗」，讓超商座位不僅是歇腳處、更是全新體驗場景；聯名主題店各項專屬設計及周邊商品，透過拍照打卡等數位擴散，開拓全新「社群共享」樂趣。

即將於10月16日開幕的「7-ELEVEN-角落小夥伴主題店」為位在西門商圈與古色古香的大稻埕、迪化街商圈置中點的7-ELEVEN塔城門市，走進門市最吸睛的就是5隻可愛萌趣的角落小夥伴堆疊出高達170公分造型立體公仔，休憩用餐區特別訂製麵包造型展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品，並搭配多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包，店內天花板設計則使用『角落小夥伴-烘培教室主題』之經典角色跟麵包的造型燈片，整家店從內到外甚至連ATM提款機都大量使用角落小夥伴的主題圖素。

台灣人愛吃「丸」，根據統計，國人一年吃掉的丸子總量可疊起178座101大樓，其中又以摃丸最受歡迎，全家便利商店瞄準庶民小吃商機，於今年8月起攜手新竹名店「海瑞摃丸」，搶先於全台24家店舖打造為摃丸專賣店，不只販售經典款原味、熱銷款和特殊口味，更搭配獨家調製湯頭。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，去年10月限量推出韓國道地魚板OPPA，受到消費者青睞，創下年銷量百萬支佳績，觀察國人飲食型態習慣隨餐搭配熱湯，全家為接下來冬季降溫做準備，提供消費者更多元的選擇，今年創新與新竹名店海瑞摃丸聯手打造「摃丸專賣店」，且觀察近年銷售數據發現，消費者飲食朝向均衡、多元化發展，喜愛於購買正餐時，增加小菜、蔬菜等選擇，全家便利商店此次特別於摃丸外，增加香菇、蘿蔔、甜玉米等蔬菜販售，開賣至今兩個多月，觀察銷售時段集中於午晚餐，成功成為消費者配餐、輕食的新選擇。

看好國人對丸類的喜好度高，全家便利商店宣布即日起將擴大導入，預計今年將展店至全台1000間店舖，全力搶攻摃丸經濟。

(時報資訊)