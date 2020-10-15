復盛應用(6670)積極拓展運動用品事業，取得Minson85%股權，董事長李亮箴表示，現今消費者對於運動的需求，已從健康、競技提升為一種生活體驗，Minson的冰上、極限運動與復盛應用現有的高爾夫產品同屬高端、戶外的休閒娛樂產業，隨著經濟水準普遍提升，這些運動持續吸引更多族群加入，未來極具發展潛力；復盛應用總經理江慶生也對Minson的製造技術、生產管理與客戶關係經營印象相當深刻，並表示兩家公司經營模式相似，業務主軸互補，融合各自所長，將有利提升整體競爭優勢，對未來成長具有多方面策略意義。

復盛應用今日召開董事會，正式通過與策略夥伴閎鼎資本旗下的士鼎創投(閎鼎資本)以新台幣16億元共同取得民盛應用企業股份有限公司Minson Integration, Inc. (Minson)100%股權；其中復盛應用以新台幣13.6億元持股85%，閎鼎資本以新台幣2.4億元持股15%。Minson為冰上、極限運動裝備專業代工大廠，主要客戶均為全球領導品牌，復盛應用透過本次投資，引進冬季及非金屬運動裝備的客戶、產品線及生產製造能力，運動用品事業版圖將更形完整。

Minson主要生產冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴及相關運動護具，為利基型、高單價、高度客製化產品，其核心技術為塑膠射出、縫紉工藝及金屬沖壓三大領域之高度整合能力。Minson總部位於台北，研發中心設於桃園，並擁有泰國6個生產廠區，且已累積數十年之製造管理經驗。Minson員工人數超過2,000人，與客戶互動密切，並維持長期策略夥伴關係。

復盛應用透過本次投資，將全年四季運動相關裝配納入經營範圍，運動用品事業布局將更為全面。由於兩家公司均擅長複雜工序生產管理，主要客戶皆為國際知名品牌，無重疊性呈高度互補；雙方可藉由本次合作，整合彼此之客戶資源、技術能力及行業知識，開發更先進、更廣泛之產品解決方案，以提供更多元之產品製造服務；另Minson泰國廠區的加入，也將使復盛應用除目前位於台灣、中國大陸、美國及越南之生產基地外，多出另一個在東南亞之重要製造據點，增加全球生產資源配置之彈性與靈活度。

(時報資訊)